永續健康論壇／搶救護理大作戰 打造友善職場

從新冠疫情後，護理人員短缺各國皆如此，行政院祭出十二項政策留人，衛福部的加薪政策初起奏效。不過，對於今年三月起實施的三班護病比，高雄市立小港醫院院長郭昭宏直言，「真的有困難」，實際上，十年資歷的護理人力不少人因家庭因素暫離，未來須打造更友善的職場環境及彈性的勞動條件，才有辧法留住人才。

護理人員出走已成各醫院最大危機。郭昭宏指出，造成人力流動的四大因素為薪資、工作價值、社會地位和生活平衡，雖然每年都有約五千名護理師投入，但同時也有資深的護理師離場，她們有時是因家庭因素不得不暫時離開職場。

因此，郭昭宏認為，必須從薪資架構、勞動條件與彈性工時等就業策略開始著手，且因應超高齡社會及少子化，預先盤點職能缺口，並因應可能的退休潮，儲備部門專業人才；並設計迴力鏢計畫，吸引護理人力回流。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁認為，人員流失以及急診和開刀等候時間拉長與醫療投資不足有關；今年正是改變元年，透過加薪等方式，護理人員離開的現象已有止血，新光醫院下半年預計有逾九十位護理師報到，此時應對醫護加碼投資，未來才有更好的醫療健康照護。

長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊指出，長庚護理人力的流失相對好一些，每年會幫員工加薪百分之三到四，提撥四十七億的年終獎金，保障待遇讓員工離職率較低；也曾經為了留住基隆院區的小兒科醫師，結合社區研究，不只提高醫療人員的成就感，也協助升等，成功留下人才。

提高待遇及成就感都是手段之一，各醫院也想盡辧法留人，天晟醫院院長鄭貴麟指出，照顧全家人是將人才留在家鄉的好方法，同時利用數位工具簡化工作流程，以桃園肺癌篩檢為例，民眾先利用ＡＰＰ填寫資料確認自己是否為篩檢對象，醫院再掃其QR-CODE就能排檢，效率提高也減輕個管師的工作壓力。

另外，台灣醫事法律學會理事長張朝凱認為，日前通過「醫療事故預防及爭議處理法」（簡稱醫預法），也是營造醫病友善對話平台，減少醫療糾紛訴訟案，都能讓醫療環境更友善。