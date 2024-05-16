永續健康論壇／AI消弭偏鄉差距 提升照護品質

人工智慧（ＡＩ）已成為醫療領域的核心，也是促進醫療平權的重要工具。數位科技不僅能進行偏鄉遠距醫療、預測疾病風險及急重症照護，還能讓手術更精確。高雄醫學大學附設中和紀念醫院還以生成式智能護理與交班紀錄，加速醫院的營運管理，並節省醫護人力成本。

林口長庚紀念醫院院長陳建宗提到，利用高科技可以讓手術更精確，減少併發症且縮短病人的康復時間，比如在胸腔外科及整型外科的合作下，進行的胸椎交感神經顯微重建手術，顯著改善了手術後的代償性出汗問題。

而長庚名揚國際的顱顏重建，早已應用３Ｄ列印及電腦導航輔助系統，去年更成立「手術技能訓練暨研發中心」精進外科醫師的手術技能，利用擴增實境（ＡＲ）進行醫師的培訓並吸引國際人才前來觀摩。

至於急重症的應用，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元指出，智慧醫療應用於急重症照護、加護病房、手術麻醉智能管理、生成式智能護理與醫護交班紀錄協作，不僅協助醫師快速準確地判讀氣管內管的位置，更引入ＡＩ演算模型，每十分鐘自動評估急診病患的狀態，預判準確率高達九成六，並預測三個月內病人的存活率及急重症病人死亡風險，提升照護品質。

醫師公會全國聯合會副理事長陳相國指出，成大醫院影像緊急通報系統的運作，可讓病患影像資訊經智慧醫療精密演算、比對，及時發出腦出血、氣胸與主動脈剝離等緊急病灶警示，醫療團隊在三分鐘內就能採取行動，爭取黃金救命時機；對於銀髮族心血管疾病患者，ＡＩ技術也能進行心血管影像判讀、疾病預測。

「智慧醫療的發展，是促進醫療平權的關鍵。」天晟醫院院長鄭貴麟指出，天成醫療體系已整合患者資訊，實現即時數據共享和精確的診斷支持，例如低劑量電腦斷層檢測（ＬＤＣＴ）配合ＡＩ判讀技術，不僅提高了診斷的準確率，也減輕了醫療人員的工作負擔。

長年投身偏鄉醫療的高雄醫學大學附設中和紀念醫院，該院副院長戴嘉言指出，山地原鄉民眾的平均壽命比全體國民減少十歲之多，近年雖然差距較過去有所縮減，但還是象徵「健康權」的不平等。

戴嘉言表示，高醫長期配合健保山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（ＩＤＳ），除派專科醫師定期駐診偏鄉，也結合虛擬健保卡，與衛生所合作設立醫療遠距門診會診，傳輸資料給專科醫師判別，開立處方箋並在地取藥，衛生所與醫院亦能共享病歷；增加醫療可近性，更提升平均餘命，如台東縣民近五年增加○點九七歲，增幅居全國第二。