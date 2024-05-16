永續健康論壇／超高齡社會 智慧醫療將成解方

五二○新政府上台後，面對超高齡社會、少子化、醫護缺工的夾擊，智慧醫療輔助醫護工作，成為提升病人安全的重要發展，透過遠距醫療也可消弭偏鄉醫療差距，達到健康平權。然而法規未全、健保補助、軟體產業缺乏、醫科文化不相容，成為智慧醫院落地的四大挑戰，急需整合。

今年適逢高醫大七十周年，高醫大邀集優秀校友們共同舉辦「二○二四永續健康未來醫療趨勢論壇」，由高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、中華民國高雄醫學大學校友總會、天晟醫院主辦；台灣醫務管理學會、台灣醫事法律學會與聯合報健康事業部協辦，齊討論智慧醫療科技、大病人小醫院、友善醫療環境等議題。

準衛福部長邱泰源指出，在科技持續努力下，也永遠守護以人為本。財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志、前立委暨天成醫療體系創辦人張育美也指出，疫後加速了醫療科技的整合，數位醫療成為重要發展，也可促進醫療平權改善就醫環境，但目前礙於法規限制、各醫院系統各行其是，待持續整合。

明年台灣就邁入超高齡社會，高雄醫學大學校長楊俊毓提及，老年人口的增加及照護人力的不足，將成為現代社會重大挑戰，新冠疫情使得台灣在科技與照顧領域的結合成為顯學，智慧醫療將更有效率地照顧民眾健康。

清華大學與高醫大即將共同打造智慧醫院，清華大學校長高為元指出，以智慧醫院與轉譯醫學為主的跨域合作，聯手打造達九百床規模的醫院，平時可為急性一般病床使用，疫情時可轉為防疫專責病房。

健保署長石崇良指出，利用數位科技推動的大家醫整合照護計畫已啟動，透過疾病風險模型，將病患分流到各級醫療院所就醫，提升照護品質。

高醫大持續於偏鄉服務，消除Ｃ肝的經歷也獲醫療奉獻獎。陳建志表示，醫界應思考如何提升醫療資源有效應用、運用數位科技完成醫療轉型，並透過遠距技術消弭偏鄉醫療差距。

事實上，智慧醫療科技不只可協助醫師手術，還能對疾病預警、照護及追蹤，在管理上也省力不少。台中榮總曾是國際認證台灣第一家的智慧醫院，院長陳適安指出，推行智慧醫療，是要將風險降到最低，中榮與陽明交大攜手研發的「Healthcare GPT」，其中一個是Call center AI，預計六、七月開始可提供民眾即時線上文字回答，讓弱勢、超高齡族群也能感受到智慧醫療的效率。

台灣醫療及科技產業聞名全球，智慧醫院卻屈指可數。張育美指出，醫療端提出問題，科技要幫忙解決問題，兩者相容才能對人民產生最好的幫助，但美國跟台灣都沒有成功，原因在於臨床路徑與科技尚無法結合，仍需努力。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元指出，ＡＩ無論如何應用，都要先收集資料整合再發展，才能落地應用，且系統要相容才能讓ＡＩ更有效益，目前ＡＩ已能生成病歷，但並不合法，法規如何與時俱進也是重要課題。

美國的癌症中心曾試圖引進ＡＩ系統，卻因與現有的ＳＯＰ有落差而失敗，十年前，美國ＦＤＡ規定，軟體應用在醫學上都必須設監測機制，未來如何在保障病患隱私的同時，有效利用數據進行管理和研究，都需要遵守國際法規。

「健康台灣推動聯盟」成員、醫師公會全聯會副理事長陳相國表示，目前面臨「受限法規，醫療數據取得困難」、「健保補助有限，醫院缺乏推廣誘因」、「台灣缺乏軟體產業」與「醫界與科技業文化大不同」四大挑戰，期待透過基礎建設、遠距長照、居家在宅醫療的施行，讓「高齡照護不是夢」。

中華民國高雄醫學大學校友總會理事長謝尚廷、榮譽理事長藍傳盛、輔導理事長梁明聖都說，高醫大優秀校友在醫療場域各有所長，共同維護民眾健康。