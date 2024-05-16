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250元「農粉幣」擬7月推出 限花蓮使用

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

為了振興強震後花蓮農業，農業部農村發展及水土保持署將於7月1日發行面額250元「農粉幣」，只要在花蓮地區登入農業易遊網打開定位即可領取，或在電商平台「從新出花」專區消費滿千即送，不過農粉幣僅限花蓮地區與合作業者使用。

農村發展及水土保持署產業發展及休閒組長楊欣佳表示，「農粉幣」單份面額250元，目前領取方式有兩種，一是到花蓮地區的民眾，只要打開手機到農業易遊網打開定位登入即可領取，2是到電商平台「從新出花」專區購買花蓮專區農產品，消費滿千就送1張，滿2千送2張以此類推，沒有抽籤和上限問題。

楊欣佳說，每支手機號碼登入農業易遊網只能領取1份農粉幣，若屆期仍未使用，只要還在活動範圍期間再到花蓮即可再領取1份，假如是在電商平台消費滿額領取，農粉幣不能在相同平台再消費使用，一定要去花蓮地區實體消費。目前初步規畫領券時間從7月1日到10月底，兌換期則到11月底，每張限單次使用完畢。

農業部代理部長陳駿季表示，雖然「農粉幣」推出時間暫訂7月1日，不過花蓮地區交通尚未完全恢復，實際上路時間仍有變數；是否加碼，仍待執行一段時間後再檢視。

易遊網 花蓮 電商

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