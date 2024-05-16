自行車騎士死傷15年新高 民團哀痛

自行車騎士（含電動、電動輔助自行車）交通死傷人數逐年攀升，單是去年就逾2.3萬人，15年來新高。還路於民VISION ZERO Taiwan聯盟昨晚於台北及台中兩地響應「沉默的騎行」活動，紀念去年在道路死亡的自行車騎士，喊話政府提倡綠色運輸的同時，也應提供安全自行車路網。

「紀念2023年在台灣道路上殞命的229位單車騎士。」參與民眾昨晚騎自行車從西門町出發，出發前先為故事傷亡者默哀，沿途分享去年自行車亡者資訊，大夥背上貼著黑底白字標語，要求打造一個安全永續的騎行環境，讓悲劇不再重演。

台中場同步在市政府捷運站登場，參與者先念出去年發生的4個單車事故離世事件，氣氛肅穆，儘管參與民眾僅15人，不如預期多，沿途吸引許多路人目光，他們認為已達到既定的訴求。

各縣市公共自行車愈來愈普及，但不少地方路段卻只有與行人或其他車輛混用車道，無自行車專用道，導致自行車死傷事故日益攀升。交通部統計，前年約有2.1萬名自行車騎士在交通事故中死傷，去年則有2萬3768人，為15年前的2.4倍。

還路於民VISION ZERO Taiwan聯盟表示，台灣有享譽全球的自行車品牌，自行車休閒及競技運動蔚成風氣，各地政府也挹注資源提升共享自行車使用率，但10年來，台灣市區自行車路網建設緩如牛步，質疑各地政府欲擴增規模與量能，達到減碳目標，卻未提出市區自行車用路環境提升的具體政策，等於鼓勵大家騎單車，卻不提供安全的路。

對此，交通部路政及道安司表示，2008年以來，自行車死亡人數有輕微波動，但大致持平，去年自行車死亡229人，為歷年第5低，以高齡者157人死亡最多；受傷人數確實上升，又以25至64歲成年人最多，5成5為自行車騎士違規導致死傷。

路政及道安司表示，由於高齡者自行車路口事故較多，將強化路口停讓觀念宣導，另加強違規行為取締。