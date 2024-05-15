路權團體發起沈默的騎行活動 盼打造尊重用路人文化

還路於民聯盟與台灣城市單車聯盟今天在台北舉行「沉默的騎行」活動，響應全球性「沉默的騎行」，也紀念台灣去年在道路死亡的229名單車騎士們，參與的民眾從西門町出發前為自行車事故傷亡者默哀，並將訴求標語貼在身上，呼籲積極完善道路基礎建設及打造一個尊重用路人的道路文化。

台灣城市單車聯盟表示，今年是台灣第4次舉辦「沉默的騎行」活動，據統計在2016年的自行車事故死亡人數有187人，傷亡總數約1.5萬人，2023年的死亡人數提高到229人，傷亡總數超過2.6萬人，自行車騎士傷亡者不減反增。