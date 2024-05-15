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路權團體發起沈默的騎行活動 盼打造尊重用路人文化

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
還路於民聯盟今天在台北舉行沉默的騎行，除了追悼自行車事故傷亡者，也呼籲積極完善道路基礎建設及打造一個尊重用路人的道路文化，參與民眾在手臂上綁上象徵追思的毛線。記者潘俊宏／攝影
還路於民聯盟今天在台北舉行沉默的騎行，除了追悼自行車事故傷亡者，也呼籲積極完善道路基礎建設及打造一個尊重用路人的道路文化，參與民眾在手臂上綁上象徵追思的毛線。記者潘俊宏／攝影

還路於民聯盟與台灣城市單車聯盟今天在台北舉行「沉默的騎行」活動，響應全球性「沉默的騎行」，也紀念台灣去年在道路死亡的229名單車騎士們，參與的民眾從西門町出發前為自行車事故傷亡者默哀，並將訴求標語貼在身上，呼籲積極完善道路基礎建設及打造一個尊重用路人的道路文化。

台灣城市單車聯盟表示，今年是台灣第4次舉辦「沉默的騎行」活動，據統計在2016年的自行車事故死亡人數有187人，傷亡總數約1.5萬人，2023年的死亡人數提高到229人，傷亡總數超過2.6萬人，自行車騎士傷亡者不減反增。

還路於民聯盟表示，希望政府正視單車不僅是休閒、運動競技工具，也是許多人的通勤工具，政府應該積極完善道路基礎建設及打造一個尊重用路人的道路文化。

還路於民聯盟今天在台北舉行沉默的騎行，除了追悼自行車事故傷亡者，也呼籲積極完善道路基礎建設及打造一個尊重用路人的道路文化，參與的民眾一起從西門町出發。記者潘俊宏／攝影
還路於民聯盟今天在台北舉行沉默的騎行，除了追悼自行車事故傷亡者，也呼籲積極完善道路基礎建設及打造一個尊重用路人的道路文化，參與的民眾一起從西門町出發。記者潘俊宏／攝影
還路於民聯盟今天在台北舉行沉默的騎行，除了追悼自行車事故傷亡者，也呼籲積極完善道路基礎建設及打造一個尊重用路人的道路文化，參與的民眾將訴求標語貼在身上，一起從西門町出發。記者潘俊宏／攝影
還路於民聯盟今天在台北舉行沉默的騎行，除了追悼自行車事故傷亡者，也呼籲積極完善道路基礎建設及打造一個尊重用路人的道路文化，參與的民眾將訴求標語貼在身上，一起從西門町出發。記者潘俊宏／攝影
還路於民聯盟今天在台北舉行沉默的騎行，呼籲積極完善道路基礎建設及打造一個尊重用路人的道路文化，參與民眾從西門町出發前為自行車事故傷亡者默哀。記者潘俊宏／攝影
還路於民聯盟今天在台北舉行沉默的騎行，呼籲積極完善道路基礎建設及打造一個尊重用路人的道路文化，參與民眾從西門町出發前為自行車事故傷亡者默哀。記者潘俊宏／攝影

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