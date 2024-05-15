為冠軍台灣變裝皇后打造「藍腹鷴冠盔」 劇服設計師曾奪金鐘

頂著藍腹鷴、石虎冠盔，來自台灣的變裝皇后妮妃雅奪下美國魯保羅變裝秀冠軍。妮妃雅在美國發光，為她設計獨特冠盔的劇服設計師李育昇同樣感動，欣慰有機會透過雙手讓世界看見台灣。

外表年輕，李育昇實質早已接觸劇場、戲曲服裝設計超過20年，曾以客家歌舞劇「劉三妹」奪下第43屆電視金鐘獎最佳美術設計；為台東劇團「曹七巧」設計的舞台服裝，更獲國際劇場組織（OISTAT）收錄在「世界劇場設計年鑑」。

近期他更為好友妮妃雅（Nymphia Wind）造型設計，把台灣特有種生物藍腹鷴、五色鳥、台灣石虎化作寶島祥瑞，躍上她的冠盔與服飾紋繡，相當吸睛搶眼。

出生洋裁家庭，李育昇的雙親都是高級訂製服師傅，童年耳濡目染外，小時候他就愛和阿嬤坐在電視機前看「戲曲你我他」節目、楊麗花歌仔戲，螢幕裡各套華服讓他看得目不轉睛。

但他並非科班出身，大學唸平面設計，求學期間與朋友組劇團才真正嘗試製作戲服。2003年起，李育昇正式進入劇場，陸續與國光劇團、台灣豫劇團、台南人劇團等合作，現代寫實、天馬行空奇想到傳統戲曲皆擅長，作品風格多元。

然而現在他卻堅持一年只接3檔戲劇作品。他坦言，劇場產業並不穩定，得仰賴大量政府補助，設計師工作量極大，在最瘋狂的5年，他每年必須做超過20個案子，三不五時都得進劇場與反覆溝通調整，尤其戲曲演員很愛惜羽毛，服裝能不能讓他們進入角色，材質是否合適演出都很謹慎。

創作時間被壓縮後，李育昇回憶當時完全看不了其他戲，不停埋首趕工，很難把作品好好製作。更痛心的是，許多節目首演可能就成絕響、無法重演，而他以高級訂製服概念為角色精心創作的戲服，便永遠塵封箱底。

近年，李育昇把重心轉換到民間信仰領域，身分更多了一個「塑神師」名稱，為神明做形象造型物件，試圖找到台灣傳統民間信仰的「當代性」與時代做接軌。

以他的最新作品，為龍潭龍元宮建廟200年製作的一對駕前神童「採藥煉丹」為例。

由於龍元宮祀奉神農大帝，李育昇就把構樹、萍蓬草、桃園石龍尾等台灣原生種植物的樣式加入，呼應主神與桃園在地性；而神童冠盔上的「臺」字紋，更是李育昇作品的正字標記，取代傳統戲曲常見的「壽」字，展現對台灣的主體意識。

李育昇指出，劇服得服務劇本、演員、觀眾，讓大家在短時間內認識角色，但在民間信仰裡，藝術性能大於設計，加入更多個人創意，「會入廟的都是要放很久的，有機會能把功課做好、再來製作」。

但過往劇場經歷對李育昇來說仍相當寶貴，他笑說：「我也是被這些劇團養大的，有恩情。」

尤其戲曲業界常說「寧穿破，不穿錯」，樣式、色彩、紋飾等都得依角色形象設定，不能踰矩穿搭，非常嚴格。現在他接觸的許多神明也是歷史人物，正好為他打下扎實基礎，至今也常回去請教劇團前輩。

而這次為妮妃雅製作的兩套造型，正是融合他在台灣民間信仰、廟會、傳統戲曲的豐富經驗，為她設計出獨一無二的「台味」造型。儘管時間緊迫，還是堅持使用台灣團隊，逾10人、上千小時為妮妃雅趕工，寄去美國助陣。

李育昇欣慰自己的作品，有機會透過全球最大的變裝皇后實境秀曝光，讓世界看見台灣，也樂見透過他的雙手設計，為每個特質強烈的朋友澆灌，助他們開成燦爛盛開的花朵。