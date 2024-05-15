蔡總統曾問社工不會缺人嗎？ 學者籲社工全證照化改善執業環境

社工是撐起社安網的重要角色，但社工人力不足、負荷沈重已導致社工走上街頭。衛福部今天舉辦「完善社工教考訓用專業制度共識營」，衛福部政務次長李麗芬致詞表示，自己上任後向蔡英文總統報告社安網計畫，總統問的第一句話就是「這樣人夠嗎？」學者指出，應透過全證照化完善社工執業環境，並落實專業職掌區分。

衛福部統計，112年社安網社工人員整體退出率為16.4%，近3年微幅上升，且社工與人口比率已達1：1234，社工工作負擔沈重；截至111年全國社工人員共1萬8628人，其中通過社工師國考，取得執業執照者，約9298人，占比不足5成，僅約49.9%。

社工師證照涵蓋率低，學者指出，這是解決社工人力荒的方式之一。台大社工系名譽教授鄭麗珍表示，社工師證照不像心理師必須讀到研究所，且「全證照」的狀況並沒有實現，除非在多元專業的場域，例如醫院的社工依照醫院評鑑要求，會看證照涵蓋率，在單一專業的環境，例如社福體系的社工，尚未完成全證照化。

「實務現場沒有那麼理想。」行政院政務委員林萬億表示，考量從人才培育到實務工作的現況，全證照化現階段難以推行，大家必須作出妥協。衛福部社工司司長蘇昭如也說，偏遠地區人力困難，要達成全證照化的理想，現階段應該研擬如何爭取更多社工人力著手，並且在學校階段、工作崗位上，給予社工足夠的督導支持，讓社工願意繼續從事這份有意義的工作。

鄭麗珍表示，證照是社區對於社工專業的認可，且透過證照制度才能管理社工行為，例如當社工違反倫理時，可以撤照作為處罰，藉此達到規範至制約的作用，這也是現行法規的規定；政府以人力缺口為由，認為全證照化有困難，其實這是兩回事，若現在不開始設計制度，朝全證照化前進，未來永遠都到不了。

「透過考試取得證照，外界與社工本身對工作的期望都會提升。」鄭麗珍表示，透過全證照制度改善社工執業環境與氛圍，是社工人力荒的解方之一，且依現行規定，取得社工師證照後，專業薪資也能提升。建議衛福部先訂出落日條款，如規範5年後所有新進社工都必須有證照，或由某一專業領域先行，就能逐步達到全證照化的目標。

花蓮社工職業工會理事黃盈豪表示，工會反對全證照化，是認為社工應該多元發展，想往專業化發展的社工，仍可考取證照，且全面證照化有影響現職社工勞動權益的問題；社工師是國考而非社群考試，這會讓社工失去自主性，且社工錄取率僅約一成，如要全面推行，應該提升錄取率，比照職能治療師等專業，讓相關學系畢業生多數都能考取證照。