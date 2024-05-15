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賈新興：比較歐美模式 全球增溫趨勢一致

中央社／ 台北15日電

氣象專家賈新興今天表示，據統計，今年1至4月的全球溫度刷新歷史紀錄，較長期平均值攝氏12.6度高出1.34度；比較歐美模式雖然數值略有差異，但皆呈現一致性地球增溫的大趨勢。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書引用美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資料，指出今年1至4月的全球溫度刷新歷史紀錄，比長期平均值12.6度高出1.34度。

賈新興指出，根據NOAA統計，今年1至4月除了全球溫度外，北半球、南半球溫度，全球海溫及北半球、南半球海溫等也創新高紀錄。

NOAA資料顯示，今年4月全球均溫較長期平均13.7度高出1.32度，包含全球陸地溫度、全球海溫等也都創記錄；其中全球海溫更是連13個月每月都刷新紀錄。

賈新興日前分享歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service, C3S）」資料，今年4月為史上最熱的4月，較氣候值（1990至2020年）高出0.67度；今年4月也較工業革命時期（1850至1900年）高出1.58度。

賈新興告訴中央社記者，歐美兩機構的研究模式不盡相同，因此可能會在數值及比較基準上略有不同，但呈現的重點在於，不論是歐洲或是美國模式，呈現歷年來地球增溫的趨勢都是一致的；他也以「地球發燒」來形容增溫的趨勢。

美國 賈新興

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