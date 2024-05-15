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男大生突腹痛！闖室友套房上大號挨告 高院駁回上訴理由曝光

團膳公司洗餐具惹禍 桃園大坑溪成「泡泡河」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龜山區大坑溪出現大量泡沫，經查是廠商清潔餐具時加入過量清潔劑導致。圖／桃園市環保局提供
桃園市龜山區大坑溪出現大量泡沫，經查是廠商清潔餐具時加入過量清潔劑導致。圖／桃園市環保局提供

桃園市環保局汙染監控中心今晨6點接獲民眾陳情，指龜山區大坑溪出現大量泡沫，立刻派員前往稽查，發現是御廚房食品公司清潔餐具時加入過量清潔劑，導致廢水流入大坑溪產生大量泡沫。環保局表示，已依違反水汙染防治法告發業者，將處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

環保局表示，今早接獲民眾通報後，稽查人員於南祥橋下游即發現明顯白色泡沫，立即沿水路至上游南美1號橋，發現御廚房食品有限公司前溝渠有明顯大量泡沫，現場檢測pH值8.2水質酸鹼度偏高，重金屬無異常，研判汙染源為清潔劑，經區域清查上游其他業者皆尚未作業也無排水。

環保局表示，經查御廚房食品公司自清晨4點開始作業，因清洗團膳使用餐具容器時，不慎使用過量清潔劑，導致油水分離槽有大量泡沫，續留至大坑溪中，因大坑溪中河床有多處高差，經過跌水產生大量泡沫，影響大坑溪水體品質，污染水汙染管制區，依違反水汙染防治法第30條規定告發。

環保局表示，汙染監控中心24小時受理民眾陳情，可快速調派稽查員前往稽查，若因水域複雜亦會隨時加派人力分工調查，呼籲業者勿心存僥倖，便宜行事。

廚房 御廚 環保局

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