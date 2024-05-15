石門輪灌供水不足影響稻作 先緊急供水及擬先調6月給水
桃園市八德、大溪區交界員樹林一帶農田近日面臨無水可用，農田被曬乾龜裂，正是因北水分署農業供水不足，採南北桃輪灌，農水署石門管理處各工作站「供2停8」，位於水路末端的農田等不到水源，稻作泛黃。北水分署今天中午起先緊急給水，近日起至月底將預支6月供水，供灌農田解渴。
八德、大溪區交界員樹林一帶農田屬石門大圳灌區，農水署石門管理處長林昆賢今天前往現場查看，發現該處農田是員樹林支渠水路末端，大約不到一公頃農田。主要是因水利署北區水資源局近日農業供水不足，水路末端農田出現稻作泛黃，八德工作站全力調水灌溉，北水分署中午12時後也緊急調度水量先供灌該農田解除乾旱。
處長林昆賢表示，之前水源充足，北水分署一旬（10天）農業供水300萬噸，現在一旬供水只有85萬噸，不到三成，是歷年供灌最少，由於該處灌區約5000公頃，分南北桃園輪灌，水量不夠，擔心無法送達，形成各工作站農田供2停8，造成水路末端農田供水不足，八德站員樹林該處農田正是水路未端，加上近日停灌影響稻作生長。
石門管理處今天要求各工作站調查，目前僅在員樹林支渠灌區末端不到一公頃農田缺水，經協調北水分署同意補上停水未供的水量，已在今天中午12時至明天下午4時，緊急針對八德、大溪員樹林等灌區農田優先供水，解除乾旱。
林昆賢表示，因應供2停8供灌方式，擔心石門處灌區水路末端農田可能缺水，該處將協調北水分署先調度6月應給該處供水1050萬噸的部分水量，研擬本月中旬也就是這周之後增加供水天數，針對灌區水路末端農田優先供水，避免影響稻作進入抽穗期。
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