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馬國女來台旅遊前問1事怕無法適應 一票台灣人直呼超難答：只能說必備拖鞋

聯合新聞網／ 綜合報導
北台灣近來天氣多變，回歸冬天涼意氛圍，不少民眾外出時都拿出家中厚外套保暖。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
北台灣近來天氣多變，回歸冬天涼意氛圍，不少民眾外出時都拿出家中厚外套保暖。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

近來受到東北季風影響，北部再度回歸「冬天」天氣，周三、周四的氣溫可能下探至16到18度，令不少民眾再度拿出厚外套保暖。一名33歲的馬國女子預計5月底到台灣旅遊，先在小紅書發文詢問「台灣天氣如何呢？」，需要準備哪種季節的衣服來台灣會比較適合，她怕自己無法適應天氣，貼文曝光引發討論，許多台灣網友紛紛直言太難回答，「妳太早問了，前一周再確認會比較準」、「拖鞋必備！也建議帶上薄外套，熱可以防曬、冷可以穿」。

該名馬國女子在小紅書發文表示，她預計5月26日搭飛機到台灣旅遊，但因為是第一次來台灣，不太清楚這個季節要怎麼穿會比較好，因為她擔心無法適應台灣天氣，想先詢問台灣網友「5月26日天氣如何」，應該準備哪種衣服以及怎麼穿搭會比較適合。

貼文曝光後引發討論，許多台灣網友對近期溫度驟降的天氣超有感，紛紛留言建議女子，「接近妳來台時間再詢問，平常很熱，這幾天又變涼了」、「妳出發前兩天再參考天氣預報，台北上周很熱，但這兩天冷到需要穿長袖外套」。也有香港網友抱怨，「我以為台灣現在都很熱，都帶短袖，結果昨天下雨，溫度都在19度左右，臨時買了個外套保命」。

有人則表示女子5月底要來台，屆時正是有利於梅雨建立時間，來台必備雨傘、拖鞋、薄外套、短袖，「建議妳多帶幾件T恤，流汗時可以替換。妳來台灣正逢梅雨季，若是在北部容易遇到下雨，儘量帶雨傘，台灣天氣悶濕高熱30度上下，衣服不易洗、不用穿太漂亮，帽子可以來台再買。也建議帶一雙涼鞋，濕了也沒關係，襪子都可以省了」、「拖鞋必備！也建議帶上薄外套，熱可以防曬、冷可以穿」、「歡迎來台灣旅遊，最近天氣有些變化，要帶件薄外套，建議洋蔥式穿搭方式！祝您玩得開心」。

小紅書 東北季風 梅雨 氣溫 防曬 雨傘

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