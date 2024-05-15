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台中捷運橘線東延 縣府規畫從草屯延伸到南投

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投交通轉運站用地閒置多年，雖然在南投市精華區，卻雜草叢生成為髒亂點。記者江良誠／攝影
南投交通轉運站用地閒置多年，雖然在南投市精華區，卻雜草叢生成為髒亂點。記者江良誠／攝影

台中捷運延伸南投是南投縣民期盼，縣議員沈夙崢今天質詢，要求縣府應有規畫方案，且在捷運實施前應先完成南投交通轉運站設施。南投縣長許淑華說，中央已核定中捷橘線，可望從霧峰東延到草屯，縣府期盼進一步延伸到中興新村和南投市。

許淑華說，台中捷運橘線延伸至南投，在她擔任立委時就已爭取經費補助縣府進行南投縣軌道系統整體網路評估計畫，包括台中捷運從霧峰延伸至草屯、中興新村及南投市，以及台鐵集集支線濁水站延伸至南投市區的整體評估，盼形成完整路網，縣府將會在7月完成評估計畫的期初報告。

沈夙崢說，中捷東延對發展影響巨大，為了縣民交通福祉，她要求縣府於下半年度定期會之前，提出初步規畫報告。另外，中捷東延南投前，縣民殷殷期盼改善南投交通網絡，南投市交通轉運站目前規畫進度如何？尤其用地取得卡關多年，現在仍是荒煙蔓草，應讓民眾清楚知道規畫期程、目標。

南投市交通轉運站在舊台汽南投站用地，但因為縣府和地主對開發使用無法達成共識，閒置多年，雖然位在南投市精華區，卻長滿雜草、雜木，甚至棄置垃圾，成了髒亂點。

計畫處長邱紹偉說，縣府將與地主討論協議價購金額，如果無法達成，因為這塊土地屬於公共設施用地，將會由交通管理所直接徵收。

許淑華表示，對於南投縣4大交通轉運站，縣府已在積極規畫推動。南投市交通轉運站用地經費縣府今年已編列預算要執行，正在跟用地業者協商，將採協議價購方式辦理，希望能早日完成，讓轉運站能發揮功能，成為南投市的交通轉運中心。

南投交通轉運站用地閒置多年，雖然在南投市精華區，卻雜草叢生成為髒亂點。記者江良誠／攝影
南投交通轉運站用地閒置多年，雖然在南投市精華區，卻雜草叢生成為髒亂點。記者江良誠／攝影

台中捷運 許淑華

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