人工生殖法草案納代孕...婦團痛批罔顧人權 要求衛福部刪條文

「人工生殖法」修法因涉及開放代理孕母，討論多年難獲共識，民間團體先前倡議應優先處理開放單身女性、女同志配偶適用，與尚有爭議的代孕脫鉤處理，但衛福部昨公布的「人工生殖法」草案，卻仍納入代理孕母合法化。為此，婦女新知基金會今發聲明強烈譴責衛福部罔顧人權及民意，要求刪除草案中的代孕相關條文。

婦女新知聲明表示，今年初27個民間團體發表脫鉤聲明，新知參與所謂「公聽會」上，民間團體、諸多法律學者縱一再強調，代理孕母制度涉及諸多人權面向與親權制度規畫，並非單純醫療技術的問題，並懇切呼籲政府應周延討論，思考現行人工生殖法立法結構的侷限，另以專法脫鉤處理，但衛福部昨天公佈的聲明與草案，顯然把這些建議都當耳邊風，也證明衛福部所聲稱的公聽會流於形式。

婦女新知強烈譴責衛福部草率推出代孕草案，此舉不但不負責任，更罔顧人權及民意。聲明強調，若衛福部仍不顧民間團體對代孕條文的質疑，堅持將代孕法案送至行政院，呼籲520新就任的卓內閣退回或修改人工生殖法草案內容，刪除代孕條文，與本次人工生殖修法脫鉤處理。

婦女新知再度呼籲，未來代孕制度的相關研擬應廣邀各界團體參加討論，且須提出孕母及子女權利受到完整保障的配套，並於取得社會共識的前提下，才可進行代孕專法的討論。