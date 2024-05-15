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男大生突腹痛！闖室友套房上大號挨告 高院駁回上訴理由曝光

做到一半軟掉怎辦？專家教4個步驟解決 一招實測真假陽痿

香港01／ 撰文：奶茶妹
性治療師童嵩珍表示，很多男姓在前戲時很硬，但進去之前，或者剛開始後就突然軟掉了，原來有4個步驟解決。性愛示意圖／Ingimage
性治療師童嵩珍表示，很多男姓在前戲時很硬，但進去之前，或者剛開始後就突然軟掉了，原來有4個步驟解決。性愛示意圖／Ingimage

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。

《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

做愛中途突然軟掉，是不少男士的困擾，除了會影響跟伴侶的性生活外，更會令男生愈來愈沒自信。性治療師童嵩珍表示，很多男姓在前戲時很硬，但進去之前，或者剛開始後就突然軟掉了，原來有4個步驟解決。

這個問題是很多男人心裡很大的痛，在前戲時很硬，心中也衝勁十足，感覺到大家都進入狀態。可是在換了姿勢要進去之前，或者剛開始的一小段時間很硬，之後就突然軟掉了。更嚴重的情況，是做到一半突然軟了，要拔出來按摩一下，等再次硬起來時再插人。伴侶也會納悶，突然間怎麼沒有感覺了？這很容易造成男生挫折，以及伴侶間的困擾。

遇到這個情況請別獨自懊惱，也許可以試試以下四個步驟。

第一步，可以先到泌尿科看看，檢查一下男生的睪固酮，如果水平不正常，那是身體出了問題，要及早求醫。如果水平一切正常，但仍會中途軟掉，那可能是有心理上的勃起功能障礙。

第二步，可以看一下自慰時，是不是也有忽軟忽硬的情況？如果自慰狀況很正常，就要分析性愛的狀況。

第三步，搞清楚啪啪啪時，忽軟忽硬的頻率，回想一下途中是不是曾經腦袋分心、無法集中？

很多朋友會在做愛時，一邊做一邊想：現在是不是很硬？我夠硬嗎？對方感受到嗎？更甚者會越想越多，想到自己是不是滿足不了對方、對方會不會因此分手等等，徒增不安。當你越焦慮，忽軟忽硬就越容易發生，要訓練自己不要焦慮，別把感覺和思緒放在硬度上。

第四步，應該專心感受放在做愛時的舒服、快感，不要因為硬度而不安，進而受到影響。

如果試了上面四個步驟，都還是沒有改善，就要尋求專業的治療了。

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文章授權轉載自《香港01》

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