八旬老人攝護腺癌晚期 這項治療救回一命
桃園市82歲老翁出現頻尿、急尿、排尿量小症狀，家人求助聯新國際醫院，醫師檢查發現他罹患攝護腺癌三期（晚期），考量老人年紀大、患心血管疾病不適合開刀，放射腫瘤科主治醫師宋時雨與病人、家屬討論，決定採取好神刀（Halcyon 2.0）高效能直線加速器放射治療，經2個月療程治療，前列腺特異抗原（PSA）癌症指數降至正常值，逐步回到正常生活。
宋時雨表示，攝護腺癌多發於中高年齡男性，老人年紀偏大，又有心管管疾病，裝有心律調整器，不適合全身麻醉等高風險治療，利用好神刀放射治療，讓醫師能更精準判斷腫瘤位置，執行360度放射線照射，完成更好的療效與降低副作用。
「攝護腺癌放射治療成功的關鍵是精準度」，長達8週的療程，每天體內器官都可能會些許移動，像是膀胱可能因尿液多脹大，推動攝護腺離開原先位置，後方直腸會隨著消化蠕動，也因每天排便狀況形狀變化，塞滿宿便的直腸可能推擠攝護腺位置，若沒有利用影像確認，正常器官可能跑進照射區域，將增加腹瀉、嘔吐副作用。
宋時雨說，精準的影像導引放射治療，成功幫助無法開刀的中高齡族群，較年輕的攝護腺癌患者也能得利影像導引技術的使用，降低放射治療精準度不足、性功能下降等副作用風險。
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