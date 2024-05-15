北榮發表全球首篇研究 肝癌合併食道靜脈曲張最佳療法

肝癌於國人十大癌症死因排名第二，每年新增個案約1萬人，患者常因肝臟內肝門靜脈呈現高壓狀態，而出現胃食道靜脈曲張出血併發症，並有相當高的再出血率與死亡率。為了解更佳治療方式，台北榮總與高雄榮總長達10年合作研究發現，肝癌合併胃食道靜脈曲張患者選擇內視鏡結紮治療，相較口服非選擇性β-腎上腺素阻斷（propranolol）藥物，顯著減少首次出血機會。

北榮副院長侯明志領導的門脈高壓診斷治療團隊，與高雄榮總胃腸肝膽科主任陳文誌合作，進行雙醫學中心隨機對照研究，此完整研究成果已於今年3月刊登在胃腸肝膽領域重量級期刊「Gut」。

侯明志說，約有一半肝癌患者合併有食道靜脈曲張，沒有給予初級預防防止第一次出血，其中近一半病人會發生食道靜脈曲張出血，而肝癌病人併發食道靜脈曲張出血的預後非常差，其再出血率約50%、6周內死亡率達26至48%，兩者皆比非肝癌病人高出許多。

北榮內科部胃腸肝膽科主治醫師楊宗杰表示，胃食道靜脈曲張出血是門脈高壓的主要併發症之一，過去30年來醫療進步已大幅改善胃食道靜脈曲張出血病患的預後，但出血後死亡率仍高。肝癌是門脈高壓的一個特殊次族群，也是全國第二大最常見癌症死亡原因，對國人的健康影響甚鉅。

楊宗杰說，國際針對門脈高壓的治療共識，主要是針對肝硬化病人研究，應優先使用非選擇性β-腎上腺素阻斷劑，若有禁忌症且合併有高危險性食道靜脈曲張，則建議接受內視鏡靜脈曲張結紮術預防出血，但未對肝癌病人預防策略有特別描述。

但最新研究是針對肝癌病人發現，接受內視鏡結紮治療相較口服藥物治療，顯著減少肝癌合併食道靜脈曲張患者首次出血機會，出血風險下降6至7成；針對早期肝癌患者，內視鏡結紮治療不僅可以減少食道靜脈曲張出血率，還可以改善整體存活率；晚期肝癌的患者則由於腫瘤進展快速、患者存活時間較短、兩組接受治療時間及次數皆不完整，因而兩組出血率及死亡率沒有顯著差異。