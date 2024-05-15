七旬男經18次胃鏡治療追蹤 根除肝癌併發食道靜脈曲張

肝癌於國人十大癌症死因排名第二，每年新增個案約一萬人，患者常因肝臟內肝門靜脈呈現高壓狀態，而出現胃食道靜脈曲張出血併發症，並有相當高的再出血率與死亡率。台北榮總與高雄榮總合作長達10年發現，使用內視鏡結紮治療更勝於藥物治療，而一名73歲的高危險性出血食道靜脈曲張患者，也透過此治療重獲新生。

在台南從事務農的73歲林先生，無慢性病史，5年前在半年內體重莫名減輕5至6公斤，合併全身虛弱無力，經診所轉至北榮就醫，檢查發現，他患有C型肝炎合併肝硬化，且肝臟長了一顆6公分腫瘤，經胃鏡檢查，食道長出2條中型、4條小型共6條靜脈曲張，為高危險性出血食道靜脈曲張患者。

北榮內科部胃腸肝膽科主治醫師楊宗杰說，一旦食道靜脈曲張出血，恐有致命危險，建議林先生進行食道靜脈曲張結紮術，於術後5天再接受肝腫瘤切除手術，術後病理報告確定為肝癌，接下來持續每個月進行1次食道靜脈曲張結紮術，共達8次，往後每間隔3個月、6個月、1年再進行1次胃鏡檢查、追蹤共進行10次，最後經18次胃鏡治療及追蹤，目前食道靜脈曲張已完全根除。

林先生說，罹患肝癌後，整個人失去信心，但兒子說，「我們沒有悲觀的權利」，因此樂觀面對，而為治療肝癌合併胃食道靜脈曲張，北榮提供藥物及手術結紮兩種方式，並說手術結紮效果較好，但需長期到醫院治療，最後選擇手術治療。

他於手術治療後都按時追蹤、從不間斷，好好珍惜搶救回來的生命，「我很乖啦！」，生活作息保持正常，去年12月時，食道靜脈曲張已完全根除。林先生說，感激謝北榮醫療團隊的專業判斷與治療，讓他順利渡過一次次的難關，重獲新生。