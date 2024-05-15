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境外汙染物影響 明天北部、高屏空品差「亮紅燈」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天東北季風增強，挾帶境外汙染物嚴重影響台灣及離島地區，北部、高屏及馬祖地區空品差。圖／截自環境部空品監測網
明天東北季風增強，挾帶境外汙染物嚴重影響台灣及離島地區，北部、高屏及馬祖地區空品差。圖／截自環境部空品監測網

今天環境風場為東北風，盡管東北季風減弱，但仍挾帶微量境外汙染南下，明天東北季風再增強，且比上一波強度更強，境外汙染物將嚴重影響台灣及離島地區，北部、高屏及馬祖地區空品預估將亮「紅燈」，敏感族群外出需多注意。

今天中南部因位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光華作用影響，臭氧濃度易上升；依今下午4時監測結果，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

依環境部監測資料及氣象署今明2天氣象資料顯示，明天（16日）東北季風增強，環境風場為東北風且挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，中南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，北部及馬祖短時間可能達「紅色警示」等級；中部、高屏空品區為「紅色警示」等級。

周五、六（17至18日）東北季風再稍減弱，環境風場轉為偏東風至東北東風，可能仍受微量境外汙染物影響台灣，西半部位於背風側，擴散條件稍差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，北部、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

宜蘭 東北季風 馬祖

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