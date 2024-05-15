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路權團體響應沉默騎行日 紀念229名死亡單車騎士

中央社／ 台北15日電
路權團體還路於民協會與台灣城市單車聯盟合作，今天晚上在台北與台中響應全球性的「沉默的騎行」活動，紀念台灣去年在道路死亡的229名單車騎士們。圖／ingimage
路權團體還路於民協會與台灣城市單車聯盟合作，今天晚上在台北與台中響應全球性的「沉默的騎行」活動，紀念台灣去年在道路死亡的229名單車騎士們。圖／ingimage

路權團體還路於民協會與台灣城市單車聯盟合作，今天晚上在台北與台中響應全球性的「沉默的騎行」活動，紀念台灣去年在道路死亡的229名單車騎士們。

「沉默的騎行」（Ride of Silence）是全球性的年度單車活動，在每年5月的第3個星期三，舉辦市區單車集體騎行活動，一起紀念交通事故傷亡的單車騎士，自2003年來已經有超過250個城市響應。

還路於民協會表示，台灣有享譽全球的單車品牌、單車休閒及競技運動蔚成風氣、各地政府也大力挹注資源提升共享單車的使用率；然而過去10年來，台灣市區單車路網建設進度緩如牛步。

還路於民協會指出，各地政府為了鼓勵大眾多使用綠色運輸，也實施了前30分鐘免費的共享單車政策，欲擴增規模與量能，達到減碳目標，但卻遲遲沒有提出市區單車用路環境提升的具體政策，等於鼓勵大家騎單車，卻不提供安全的路給騎單車的騎士。

交通事故 共享單車 路權

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