明清晨北台灣留意1字頭低溫 白天多雲到晴周末再轉雨
中央氣象署表示，明天清晨北部及東半部仍較涼，受輻射冷卻影響，局部可能只有15、16度，白天溫度回升，各地為多雲到晴，僅東半部有零星雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨。周六、周日起水氣增多，大台北可能有零星短暫陣雨，天氣較不穩定，下周有一道鋒面在台灣附近，屆時各地要再留意較明顯降雨。
氣象署預報員黃恩鴻表示，明天東北季風影響，北部及東半部較涼，清晨輻射冷卻，基隆北海岸、桃竹苗地區局部可能僅15、16度，白天北部、東半部可回到25至27度。各地為多雲到晴，東半部有零星雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨。
黃恩鴻指出，周五東北季風減弱，偏東風，各地回暖可至30度左右。周五東半部僅局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區僅局部短暫雨，周六、周日水氣增多，大台北可能有零星短暫陣雨，天氣較不穩定。下周一水氣增多，除了東半部有局部短暫雨，其他多雲午後也有局部短暫雷陣雨。
黃恩鴻表示，周二、周三鋒面在台灣北部海面，各地都有局部短暫陣雨或雷雨。周四到周六鋒面在華南到台灣附近，水氣多、天氣不穩定，民眾要留意強降雨、雷擊及強陣風。另外，他也說，隨著南海一帶逐漸轉低壓，慢慢西南季風進來，未來視低壓形成情況，預計月底就會逐漸迎來西南季風天氣。
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