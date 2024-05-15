影／變裝皇后冠軍舞進總統府 妮妃雅哽咽感謝蔡英文
總統蔡英文今天（15日）接見美國實境節目「魯保羅變裝皇后秀」冠軍妮妃雅，妮妃雅與其他變裝皇后在總統府敞廳演出歌舞。蔡英文致詞時表示，謝謝各位皇后展現無所畏懼的美麗，挺身而出、打破框架。蔡英文說，相信妮妃雅的成長歷程，也會帶給許多台灣的年輕人勇氣，能夠無所畏懼、保留真心做自己。
妮妃雅致詞感謝蔡英文讓她們到總統府表演，也感謝蔡英文對國家的貢獻，讓她可以成長到今天的樣子。妮妃雅發言時一度哽咽。妮妃雅也提到，因為有蔡英文的榜樣，「可以展現出我們的美貌」，也謝謝蔡英文8年的貢獻，成為「台灣的媽媽」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言