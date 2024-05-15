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影／變裝皇后冠軍舞進總統府 妮妃雅哽咽感謝蔡英文

聯合報／ 記者 陳煜彬陳科翰／台北即時報導
總統蔡英文（左）今天（15日）在總統府接見美國實境節目「魯保羅變裝皇后秀」冠軍妮妃雅（右）。記者陳煜彬／翻攝
總統蔡英文（左）今天（15日）在總統府接見美國實境節目「魯保羅變裝皇后秀」冠軍妮妃雅（右）。記者陳煜彬／翻攝

總統蔡英文今天（15日）接見美國實境節目「魯保羅變裝皇后秀」冠軍妮妃雅，妮妃雅與其他變裝皇后在總統府敞廳演出歌舞。蔡英文致詞時表示，謝謝各位皇后展現無所畏懼的美麗，挺身而出、打破框架。蔡英文說，相信妮妃雅的成長歷程，也會帶給許多台灣的年輕人勇氣，能夠無所畏懼、保留真心做自己。

妮妃雅致詞感謝蔡英文讓她們到總統府表演，也感謝蔡英文對國家的貢獻，讓她可以成長到今天的樣子。妮妃雅發言時一度哽咽。妮妃雅也提到，因為有蔡英文的榜樣，「可以展現出我們的美貌」，也謝謝蔡英文8年的貢獻，成為「台灣的媽媽」。

總統府 美國 蔡英文

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