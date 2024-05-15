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吉祥物「阿龍」涉抄襲中國繪師疑雲 台文館回應了

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國立台灣文學館吉祥物「阿龍」與中國繪師創作的「嗷嗚龍寶_AoWu」相似，是否涉及抄襲也成羅生門，對此，台文館稍早也回應，經確認廠商提供的相關文件，確實無抄襲，相關智慧財產權則交由廠商負責後續處理。圖／翻攝台文館臉書
國立台灣文學館吉祥物「阿龍」與中國繪師創作的「嗷嗚龍寶_AoWu」相似，是否涉及抄襲也成羅生門，對此，台文館稍早也回應，經確認廠商提供的相關文件，確實無抄襲，相關智慧財產權則交由廠商負責後續處理。圖／翻攝台文館臉書

國立台灣文學館今年響應龍年來臨，以推出吉祥物「阿龍」為活動代言，卻遭民眾發現角色圖樣疑似與中國繪師的創作「嗷嗚龍寶_AoWu」相似，一度傳出是中國繪師涉及抄襲，但中國繪師昨提出手繪創作過程，讓事件再度反轉，對此，台文館回應，經確認廠商提供的相關文件，確實無抄襲，相關智慧財產權則交由廠商負責後續處理。

台文館表示，去年底推出「尋星之旅—文學星圖的展望」實境解謎遊戲，並委託相關廠商執行，代言角色吉祥物「阿龍」也由廠商授權使用，日前傳出吉祥物與中國繪師的創作相似，經對比廠商所提供的相關資料文件後，確認並無涉及抄襲。

台文館也說，館方絕對「尊重原創」，針對中國繪師的說法，暫時不會多做回應，至於吉祥物「阿龍」的智慧財產權權責，因屬於該廠商所有，後續也將交由廠商進一步調查釐清。

手繪 抄襲 財產

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