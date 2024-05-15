機票下殺又來了　越捷推台灣出發飛越南單程最低1850元

航空客運市場已強勁復甦，越南籍低成本航空越捷航空再推機票促銷，即日起至5月16日，台灣乘客從台北、台中、高雄出發，搭乘越捷航空前往越南河內、胡志明市和富國島，或從越南飛往其他國際目的地，經濟艙單程機票最低新台幣1,850元起（含稅和服務費），適用於所有2024年9月1日至12月31日期間的航班（國定假日、旅遊旺季除外）。

此外，越捷航空的SkyJoy忠誠計劃的會員預訂即日起至2024年8月7日期間的航班，可至越捷每日幸運轉盤官方網頁bit.ly/4besize贏取獎品。 每日、每月都有抽獎機會，獎品總價值高達 約760 萬新台幣（60 億越南盾），包括越捷電子優惠券、 Gold Sky+忠誠度升級套餐，以及來自250多個品牌的獎品。

越捷航空表示，選擇越捷航空商務艙機票的乘客可使用優惠代碼 「BUSUMMER50」，可獲得越南至澳洲或印度直飛航班高達50%的票價折扣。至其他目的地的商務旅客，不論是從越南直飛或轉機抵達，使用優惠代碼「BUSUMMER30」可享最多30%折扣。 此優惠適用於今年6月1日至6月30日期間出發的航班，可在越捷航空全球購票管道使用。

越捷航空擁有168條國內和國際航線， 讓愛好旅遊者用最經濟實惠地方式旅遊，輕鬆地探索越南（富國島、河內、胡志明市）、印尼（峇里島、雅加達）、澳洲（雪梨、墨爾本、布里斯本、珀斯、阿德雷德）、印度（孟買、新德里、阿默達巴德、科欽）等著名旅遊城市，享受精彩的仲夏活動與文化表演。