快訊

中職／財務有問題又缺席練球 獅隊宣告開除黃勇傳

核電屬於綠電嗎？ 準經濟部長郭智輝：是「乾淨能源」

洲美高架道路垃圾車撞進砂石車「車頭全毀」 5旬駕駛昏迷送醫

加強在地漁民溝通 苗栗、海廣2離岸風電案通過環評大會

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部今召開環評大會，審查苗栗離岸風電計畫一（圖）及海廣離岸風電等環評案件。圖／截自環評書件
環境部今召開環評大會，審查苗栗離岸風電計畫一（圖）及海廣離岸風電等環評案件。圖／截自環評書件

環境部今召開環評大會，審查苗栗離岸風電計畫一及海廣離岸風電等環評案件。環委要求苗栗離岸風電在營運期間的監測計畫要納入纜線且每年至少1次，海廣離岸風電則要求施工及營運期間船舶用油使用含硫量0.1％以下的油品，上述均需加強即時與在地漁民及利害關係人的溝通，2案均通過環評大會。

苗栗離岸風電計畫一位於苗栗縣竹南鎮及後龍鎮，面積約146平方公里，離岸最近距離約22公里、水深介於60至85公尺；海上輸配電系統部分，最多設置3座海上升壓站、設置161或220至245千伏（kV）海纜、海纜自竹南共同廊道上岸、除特殊情況外，輸出海纜線埋設深度至少1.5公尺。

海廣離岸風電位於彰化縣外海、約84平方公里、離岸距離約35公里、水深範圍31至46公尺、最終裝置容量1000MW；輸出海纜規畫在中清共同廊道上岸。

環委指出，苗栗離岸風電案，採動式風機基礎型式部分，營運期間監測計畫納入纜線檢視每半年至少1次、纏繞排除每年至少1次，如有纏繞，應於海象許可下1個月內啟動排除作業；漁業經濟除依漁業年報料評估外，應加強即時與在地漁民及利害關係人的溝通，增加相關問卷調查，了解漁民真實想法。

另外，施工及營運期間進行生態調查或相關作業，發現鯨豚出沒時，船隻航速降至8節以下；各風機的各基礎初次啟動（含重新啟動）打樁作業時應採緩啟動。

針對海廣離岸風電案，環委要求施工及營運期間，船舶需使用含硫量0.1（含）以下的油品，且漁業經濟除依漁業年報資料評估外，應加強即時與在地漁民及利害關係人溝通作業，增加相關問卷調查、了解漁民真實想法。

環境部今召開環評大會，審查苗栗離岸風電計畫一及海廣離岸風電（圖）等環評案件。圖／截自環評書件
環境部今召開環評大會，審查苗栗離岸風電計畫一及海廣離岸風電（圖）等環評案件。圖／截自環評書件

溝通 漁民 環評

延伸閱讀

苗栗3歲女童喉嚨痛疑似魚刺卡喉 就醫診斷查出是腸病毒

苗栗出現第2例登革熱境外移入個案 鍾東錦校園宣導防治

苗栗3歲童餐後喉嚨痛誤認卡魚刺 診斷染腸病毒

苗栗通霄新埔聯絡道「最美日落」來了！最佳觀賞時間在18至21日

相關新聞

衛福部發錢留人！兒科住院醫師缺人 完訓每年有12萬元

考量醫療環境改變，少子化趨勢等影響，兒科醫師首當其衝，特別是住院醫師招募困難；造成即使進入兒科住院醫師訓練，也難以完成訓...

北海岸東北角海廢清不完 漁民：魚愈來愈少 海廢威脅大

綠色和平發現近半年來在澎湖、北海岸、東北角等熱門潛點，皆有海洋棲地持續受到破壞、廢棄漁網纏繞生物與珊瑚、垃圾大量累積的證...

苗栗3歲女童喉嚨痛疑似魚刺卡喉 就醫診斷查出是腸病毒

一名3歲女童日前用餐後哭鬧說喉嚨痛，因家中有食用魚類，她的母親懷疑孩子喉嚨可能卡魚刺，除了無法進食，還持續流口水，家長帶...

高雄出現首2例本土日本腦炎確診病例 1死1治療中

高雄市出現首2例本土日本腦炎確診病例，個案為居住於左營區70多歲女性及岡山區60多歲男性；女病例目前仍住院治療中，而男病...

太陽系始祖級「智神星」 周日現蹤離地球最近

太陽系第三大小行星「智神星」（Pallas），位在火星和木星間的主小行星帶內，直徑約544公里，外觀呈扁橢圓形，是一顆形...

「16蹲」掀網路挑戰潮 骨科醫急呼籲：2類人千萬別做

「16蹲」近來在網路上相當熱門，更引起挑戰熱潮。健身藝人、舞蹈老師潘若迪本日前也上傳他的挑戰影片，影片中他短時間內「連續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。