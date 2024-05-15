加強在地漁民溝通 苗栗、海廣2離岸風電案通過環評大會

環境部今召開環評大會，審查苗栗離岸風電計畫一及海廣離岸風電等環評案件。環委要求苗栗離岸風電在營運期間的監測計畫要納入纜線且每年至少1次，海廣離岸風電則要求施工及營運期間船舶用油使用含硫量0.1％以下的油品，上述均需加強即時與在地漁民及利害關係人的溝通，2案均通過環評大會。

苗栗離岸風電計畫一位於苗栗縣竹南鎮及後龍鎮，面積約146平方公里，離岸最近距離約22公里、水深介於60至85公尺；海上輸配電系統部分，最多設置3座海上升壓站、設置161或220至245千伏（kV）海纜、海纜自竹南共同廊道上岸、除特殊情況外，輸出海纜線埋設深度至少1.5公尺。

海廣離岸風電位於彰化縣外海、約84平方公里、離岸距離約35公里、水深範圍31至46公尺、最終裝置容量1000MW；輸出海纜規畫在中清共同廊道上岸。

環委指出，苗栗離岸風電案，採動式風機基礎型式部分，營運期間監測計畫納入纜線檢視每半年至少1次、纏繞排除每年至少1次，如有纏繞，應於海象許可下1個月內啟動排除作業；漁業經濟除依漁業年報料評估外，應加強即時與在地漁民及利害關係人的溝通，增加相關問卷調查，了解漁民真實想法。

另外，施工及營運期間進行生態調查或相關作業，發現鯨豚出沒時，船隻航速降至8節以下；各風機的各基礎初次啟動（含重新啟動）打樁作業時應採緩啟動。