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自己下廚…伙食費反而變貴？快看冷凍庫裡是不是有這4樣東西

聯合新聞網／ 綜合報導
無法控管自炊伙食費的人，冷凍庫裡往往有幾樣類似的東西。圖／Ingimage
無法控管自炊伙食費的人，冷凍庫裡往往有幾樣類似的東西。圖／Ingimage

物價高漲的時候，或許有人會覺得與其在外面吃，不如養成自炊習慣，可以減少一點伙食費成本。不過如果缺乏管理，自炊其實未必比較划算，甚至可能得不償失。日本網站「saita」近來就分析，自炊卻遲遲無法壓低伙食費的人，冷凍庫裡往往找得到哪些東西。

1.冰到變化石的肉和魚

為了長效保存食材，可以將魚和肉丟進冷凍庫裡保存。然而，冷凍庫只是延長食材的保鮮期，一旦放置過久，還是可能會劣化。如果食材放太久都沒用，最後很可能會「石化」，還沒吃就得丟進垃圾桶。這種浪費，正是增加伙食費的原因。

2.完全沒開封的食品

比起都放到變成化石的食品，更糟的還有買了之後，卻一次也沒開封過的食物。像是用保鮮膜包裝，完全阻隔空氣的肉品，如果都一直沒開，那麼裡頭的肉容易乾燥、劣化，久而久之形成浪費。

3.吃到一半的東西

冷凍食品如果已經解凍、料理過了，那麼再放回冷凍保存，就可能隨著時間劣化，影響口感和風味。最好在開封之後，就快點吃光為上。

4.保冷劑

有些蛋糕之類需要冷藏的東西，可能會附上保冷劑來維持鮮度。有些人拿到這些保冷劑，就會想著或許某天能用到，於是存放在冰庫裡，結果越冰越多，卻始終沒有「總會用到」的一天，這也是一種缺乏規劃的反映。

冰箱 冷凍食品 食材

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