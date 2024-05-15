台中男子搭公車以為中暑竟是心肌梗塞 一動作保命

台中市57歲高姓男子日前搭公車要到沙鹿訪友，沒想到途中心悸、喘不過氣，以為是中暑，見公車行至烏日警分局追分派出所，獨自一人慢慢強撐著身體走進派出所求助，休息、喝水後仍未緩解，員警驚覺不對，通知救護車協助送醫，醫院判斷為心肌梗塞，搶黃金救援時間以心導管手術救回一命。

烏日林新醫院心臟血管中心主任暨心臟血管內科醫師李榮基說，心肌梗塞高危險族群包含有心肌梗塞家族史、三高患者、抽菸、酗酒、肥胖者，以及A型人格等，建議調整生活型態，並定期檢查追蹤。民眾如果有出現頭昏腦脹意識不清、呼吸變得短促、胸口正中心疼痛或不舒服、一直冒冷汗或是左邊肩膀及手肘、下巴、背部疼痛，必須提高警覺可能是心肌梗塞的症狀，建議盡快至急診。

追分派出所副所長曾耀堂說明，日前值班時，見1名男子在派出所前方公車站牌處下公車後，獨自扶著腰、慢慢走進派出所求助，男子還表示「天氣熱、身體不舒服想在派出所內休息一下」，因此請男子進所裡休息。

員警發現，高姓男子嘴唇發白，表情痛苦，休息片刻並補充水分後，氣色仍未好轉，直覺不對勁，因此打119請消防局派救護車協助送醫。後續得知高男本來就有心血管病史，就醫發現是心肌梗塞，也因為送醫即時並無生命危險，高男對於員警的即刻處置為民服務精神頻頻致謝。