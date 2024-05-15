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南投噗噗共乘9月上路 偏鄉預約不必擔心無車可搭

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府將利用9人座以下廂型車推動噗噗共乘計畫，讓偏鄉民眾不再無車可搭。圖／攝影
南投縣政府將利用9人座以下廂型車推動噗噗共乘計畫，讓偏鄉民眾不再無車可搭。圖／攝影

南投縣偏鄉交通不夠便利，幸福巴士計畫由鄉鎮公所執行，有些鄉鎮因難度高未實施。南投縣長許淑華說，為改善這最後一哩路，縣府提出幸福巴士2.0，由縣府主導及營運，新增路線給予補強，若未執行計畫的鄉鎮，縣府則會開辦新計畫來執行，應在地就醫、就學及大眾運輸需求，改善偏鄉交通。

縣議員陳宜君說，幸福巴士計畫原為改善偏鄉交通，南投縣有20條路線、15輛車營運，主要是中巴、九人座、五人座廂型車，路線和班次由9個公所營運，仍有4個鄉鎮未實施。縣府今年又提出幸福巴士2.0（噗噗共乘），是否會與幸福巴士及敬老愛心卡計程車隊功能衝突？

交通管理所所長王承達說，幸福巴士由中央公共運輸計畫的專案補助經費，由各公所執行中，但有些鄉鎮未開辦，縣府初步以每年2至3鄉鎮，導入噗噗共乘模式，遴選合適的客運或計程車業者進駐，以9人座以下小客車為運具，將車輛引導至轉運站再做轉運接駁，採公車收費方式辦理，8公里內全票收費25元，第一階段推行區域為竹山、名間、鹿谷，預定今年9月試營運。

議員沈夙崢說，南投交通另推動噗噗共乘，會與敬老愛心卡的交通規畫疊床架屋，她要求未來將車輛管轄、調配統整至交通管理所，讓資源運用更妥善。

南投縣長許淑華說，改善偏鄉交通是她的重大政見，南投交通不夠便利，不管是在地居民或是觀光客，搭乘客運到站後，後續的到點接送一直以來都缺乏，縣府提出幸福巴士2.0，由縣府主導營運，配合幸福巴士1.0計畫，新增路線給予補強，因應在地就醫、就學及民行需求改善偏鄉交通，並配合4大交通轉運站的設置，由噗噗共乘計畫做轉運接駁與交通串聯，打造更便利的交通路網。

幸福巴士因採定點、定班發車，偏鄉居民搭車仍缺乏彈性。圖／南投縣政府提供
幸福巴士因採定點、定班發車，偏鄉居民搭車仍缺乏彈性。圖／南投縣政府提供

偏鄉 巴士

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