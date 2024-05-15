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北海岸東北角海廢清不完 漁民：魚愈來愈少 海廢威脅大
綠色和平發現近半年來在澎湖、北海岸、東北角等熱門潛點，皆有海洋棲地持續受到破壞、廢棄漁網纏繞生物與珊瑚、垃圾大量累積的證據。北海岸漁民表示，出海作業時常撈到很多廢棄物影響到漁獲，也造成很多魚類的死亡；觀光船業者則說，載客出海時看到廢棄刺網、海廢是常事，有時好心撿上船，但常不知如何處理，要做好事船長很多，但撿回來又被嫌，真是一大問題。
綠色和平也與在地潛水業者合作，發現近半年來在澎湖、北海岸、東北角與墾丁的熱門潛點，皆有海洋棲地持續受到破壞、珊瑚衰敗、廢棄漁網纏繞生物與珊瑚、垃圾大量累積的證據，對台灣推動海洋觀光的負面影響難以估計。
北海岸林姓漁民說，「漁獲真的是愈來愈少了，跑船多年來很明顯可以感受得到，具體原因是什麼，也不是很清楚，魚種就是變少了。」他表示，現在撈捕常會卡住很多廢棄物，尤其廢棄漁具裡面有很多死魚，影響漁獲。
漁民表示，有時整個海面上都是廢棄物，造成捕魚困擾，對他們馬而言，壓力很大，更何況是魚，「廢棄漁網和廢棄物是造成很多魚和海龜死亡的原因之一」。
東北角一名觀光船業者則說，載客出海時，也常發現廢棄刺網，有時好心撿上船，但常不知如何處理，要做好事船長很多，但撿回來又被嫌，真是一大問題。
另據李姓資深潛水客表示，東北角海域有一些珊瑚生態，但是常常有廢棄漁網會纏繞其上，好心的潛水客會幫忙清除，但清不勝清，更多是潛藏在其間的寶特瓶，危害更大。另外，也有潛水客生手，潛水下去看，因為經驗不足，在離開時常會踢壞珊瑚，有的不肖潛水客甚至會切枝帶走，都是造成人為破壞珊瑚棲地的情況。
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