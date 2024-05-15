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太陽系始祖級「智神星」 周日現蹤離地球最近

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
太陽系第三大小行星「智神星」位在火星和木星間的主小行星帶內，將於5月19日達到「衝」的位置，在此前後與地球距離最近，也最適合觀察。圖／台北天文館提供
太陽系第三大小行星「智神星」位在火星和木星間的主小行星帶內，將於5月19日達到「衝」的位置，在此前後與地球距離最近，也最適合觀察。圖／台北天文館提供

太陽系第三大小行星「智神星」（Pallas），位在火星和木星間的主小行星帶內，直徑約544公里，外觀呈扁橢圓形，是一顆形成於太陽系初期的「原行星」，保留當時最原始風貌，對研究太陽系與生命起源具有重要意義。台北天文館表示，它將於5月19日達到「衝」的位置，在此前後與地球距離最近，也最適合觀察。

天文館指出，智神星1802年被發現，位於火星和木星間的主小行星帶內。雖然太陽系中有數十萬計小行星，但主小行星帶只剩灶神星、穀神星和智神星仍保有原行星的珍貴原始面貌，前兩者均已由NASA的黎明號探測器造訪，智神星因軌道特殊，迄今尚未被太空船探測過，可說是太陽系內部最神秘的始祖級星體。

天文館提及，設置在鹿林天文台的12吋望遠鏡5月6日深夜捕捉到智神星的身影，短短3小時內即可看出其位置變化，雖然只移動大約3角分，還不到滿月的十分之一，但其實遠在3億2千萬公里外的智神星，正以時速超過6萬公里，將近噴射機百倍的高速飛馳著。

天文館說，近幾天日落後，民眾可在無光害地點，使用天文望遠鏡朝向東北方天空，就有機會觀賞到這顆始祖級的智神星。

天文館 太陽系 火星

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