（微雷）是主演、編劇、更是當事人！《馴鹿寶貝》理查蓋德帶給觀眾的5個省思

Netflix影集《馴鹿寶貝》由理查蓋德、潔西卡甘寧主演，這不只是理查蓋德的真實故事，他還擔任本劇的主演和編劇，以最真實的經歷，講述他被一位女性瘋狂追求的驚悚故事。

曾幾何時，在某些人的人生裡，可能或多或少都有被追求、騷擾、跟蹤、偷窺的經驗，這些事情可大可小、嚴重程度也有不同層級之分，不過一旦他人的這些行為已經明顯對自我生活產生困擾，那可就是一件非同小可的事。

以社會的普世觀感和經常登上新聞版面的案件來說，這類被騷擾的事情，95％受害者全部都是女性，也由於女性先天體能上的弱勢和整個社會環境的風氣，女性經常成為瘋狂追求者的目標，那種令人心生恐懼的緊迫盯人，十分可怕。

然而，如果將男女的性別對調、換成男性成為被害者時，他所造成的衝擊，也許遠比你想像得還要巨大。

在Netflix上線的英國影集《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）裡，描述的便是這樣的故事。

註：本影評有些些微劇情雷，但不影響觀影體驗

《馴鹿寶貝》掀起巨大迴響，引起全球的浪潮

《馴鹿寶貝》講述，男主角唐尼鄧恩懷有成為單口相聲喜劇演員的夢想，為了追夢，他隻身來到大城市倫敦打拚，但現實的衝擊卻狠狠的給他一巴掌，他始終無法獲得機會跟青睞、演出也處處碰壁。

為了生活，他只好一邊在酒吧打工維持生計，一邊趁著下班的空檔表演，但自從在酒吧與客人瑪莎相遇後，一段恐怖的追求故事就此展開。

《馴鹿寶貝》是個非常低調、小成本、可能上映後根本不會有人注意到的作品，因為它沒有知名的演員、沒有任何鋪天蓋地的宣傳，但它卻在上線後默默成了全球多國的收視冠軍——在《IMDb》和《爛番茄》（Rotten Tomatoes）上的極高評價，和許多名人都在大推這部作品的浪潮下，使它成為近期最火紅的作品之一。

這是部由理查蓋德（Richard Gadd）主演、編劇的作品，取材完全發生自他本人真實發生的故事，演員除了他本人以外，還是有飾演瑪莎的潔西卡甘寧（Jessica Gunning），他們兩個將這段也許是主創本人最不堪回首的過往搬上小螢幕，以最黑色幽默的基調，交織出一幕幕驚悚又不寒而慄的篇章。

為什麼《馴鹿寶貝》會帶來如此巨大的迴響？它傳遞什麼樣的省思？

1、他完全是主角理查蓋德真真實實的故事

《馴鹿寶貝》完全是理查蓋德的真實故事。圖／摘自Netflix

理查蓋德出生於蘇格蘭，現實生活中的他，和劇中一樣是單口相聲喜劇演員。《馴鹿寶貝》完全就是他所親身經歷的真實故事，他真的長期被一位年紀比他長、有著詭異笑聲的女性騷擾，這段被瘋狂追求的日子影響了他的生活，也成了他曾經揮之不去的惡夢，而只要看過影集的觀眾，就不難想像那樣的日子有多麼可怕。

根據理查蓋德的統計，在現實世界的他，在被對方騷擾時，她一共寄了4萬1071封電子郵件、傳了350小時的語音訊息、發了744則推文、傳送46則臉書私訊，以及長達106頁的信件；在他們互加了臉書好友之後，對方更從他開始辦帳號的每一張照片留言，而且大多是不堪入目的字眼。

後來的她，不只找到了理查蓋德的住處，她也千方百計守在他住家、每天定期去他上班的酒吧報到，但言不及義的談話和天花亂墜的謊言，早已讓他懷疑事有蹊蹺。

2、把真實的黑暗際遇搬上舞台，更是件不容易的事

在全球的影劇圈裡，真實事件改編的作品本來就不在少數，大多也都是帶有真實經歷的劇本，才能更引人入勝。不過，在大多數的情況下，事件的受害者或當事人基本上都是躲在幕後，頂多提供一些幕後的意見和想法，但像理查蓋德這樣把親身經歷拍成《馴鹿寶貝》，更親自擔綱主演和編劇的人，真的就很罕見了。

只要看過《馴鹿寶貝》的觀眾，都一定會同情理查蓋德的際遇，他在一連串不得志、懷才不遇的低潮下面臨了人生最慘痛的低谷，但他不是選擇將這些過往深埋在他心底，而是將它公諸於世，不難想像這需要多大的勇氣。

這是一部看完後，會讓人咀嚼再三的作品，更會仔細探究在那騷擾者和被騷擾者之間扭曲的關係背後，有多少不為人知的感慨。

3、《馴鹿寶貝》的可愛片名，卻是個一點也不可愛的惡夢

瑪莎的角色由潔西卡甘寧主演，她的演出令人不寒而慄，十分出色。Netflix

如果完全沒有事先研究《馴鹿寶貝》的觀眾，可能一開始都會被這可愛的片名給騙了，它並不溫馨，甚至還有些許的黑暗。

之所以片名為《馴鹿寶貝》，是因為片中瑪莎在不斷掃擾男主角的過程中，會不斷幫對方取暱稱，其中一個就是「馴鹿寶貝」。

因為瑪莎在兒時，曾收到父親送她的一隻馴鹿玩偶，這隻玩偶成了她童年時很美好的回憶，所以在遇到理查蓋德之後，她就將對方取了這個名字，彷彿能在他身上找到這個最單純的快樂。

你能夠想像，當一個人無所不用其極的騷擾你的生活，更三不五時的發送錯字連篇的信件和滿滿性暗示等讓人不舒服的訊息，甚至在你人生許多重要的場合鬧場時，那是多麼可怕的惡夢？

4、不得志的人生，病態關係的惡性循環

在《馴鹿寶貝》裡，理查蓋德一開始是基於同情，他好奇一位隻身來到酒吧，卻點不起任何飲料的女性有什麼樣的過去，於是招待對方免費喝健怡可樂，沒想到卻開啟了這段不健康的關係。

瑪莎謊話連篇，聲稱自己是位律師、擁有許多棟房子，但她卻連一杯飲料都點不起，看似開朗又瘋狂的笑聲，內心看似又有無限的憂愁。

而就算瑪莎被查到有騷擾、跟蹤的前科，理查蓋德還是不願意一開始就報警——替對方找理由和不斷釋出的善意，或多或少成了初期的默許與縱容。

身為喜劇演員，理查蓋德太想要被看見，但身為一個無論怎麼努力都沒辦法找到一線生機的三流表演者，他的演藝生涯幾乎是沒有任何希望——這個時候，他發現在所有人都不在乎他的時刻，有一個人會關注他、會喜歡他的喜劇段子，彷彿在這個不被認同的世界裡，他還是有一絲希望。

這位說什麼就笑什麼的女子，成了他心靈上找到表演靈魂的寄託，當對方這種病態的迷戀讓他意識到自己可能是被需要的存在，更加深了這種惡性循環。

5、理查蓋德以受害者的角度喚醒社會的關注

《馴鹿寶貝》播出後全球爆紅，也讓人更加關注男性受害者可能的悲劇。Netflix

《馴鹿寶貝》一開始的故事，被理查蓋德改為單口相聲喜劇演出，最一開始是在愛丁堡國際藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）和觀眾見面，這也是他在劇中首次尋找演出機會的舞台。後來表演愈來愈受歡迎、舞台也愈來愈大，還贏得了2019 年愛丁堡舞台獎，這段故事最後被Netflix注意到，並改編為7集的影集。

他創作的初衷，是想透過自身的經歷，藉由幽默的方式調侃自己、喚醒社會各界對於男性受害者的關注。

目前理查蓋德是英國慈善機構「我們是倖存者」（We Are Survivors）的公益大使，他致力於幫助受到性侵害、性虐待的男性受害者，藉此幫助他們走出陰霾。

他說，當你把傷痕隱藏起來，它其實會變得更痛，而且難癒合。

（本文出自2024.05.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）