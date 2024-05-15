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校外教學餐盒檢出沙門氏菌 盧秀燕：中市將追究

中央社／ 台中15日電
台中市梧棲區中正國小新校舍、廚房、幼兒園舍今天落成啟用，市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣、立委蔡其昌等人到場。聯合報系記者游振昇／攝影
台中市梧棲區中正國小新校舍、廚房、幼兒園舍今天落成啟用，市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣、立委蔡其昌等人到場。聯合報系記者游振昇／攝影

新北市一所私校附小到台中新社區校外教學發生食物中毒事件，對於餐盒檢出沙門氏桿菌，台中市長盧秀燕今天表示，待最終結果出來後，市府必定予以追究。

新北市裕德國際附設小學共266人於7日到新社區進行校外教學，當天中午食用外購餐盒後，多人陸續出現不適，台中市食安處昨天公布，餐盒檢出沙門氏桿菌，全案已依違反食安法規定移送司法偵辦。

盧秀燕今天出席梧棲區中正國小仁愛樓、信義樓及午餐廚房重建暨幼兒園新建落成典禮，針對這起食物中毒案在接受媒體聯訪時指出，市府已要求發生問題廠商停業並接受調查，待最終結果出來後，市府必定予以追究。

盧秀燕也在落成典禮致詞表示，中正國小原校舍老舊，這次斥資新台幣近4億元重建完成，特別感謝台中市議會不分黨派，通過約3億元預算，另外1億元則感謝在地民進黨立委蔡其昌及國民黨立法院副院長江啟臣大力幫忙，給孩子們更好教學環境。

江啟臣表示，老舊校舍改建是教育非常重要一環，感謝市府的決心及努力，將教育建設擺在第一，教育花的錢不能省，今天新校舍落成也是一個新里程碑，中央與地方將持續共同讓台中教育更好、讓孩子有更好教育環境。

蔡其昌指出，以前的中正國小校舍，除了老舊，還是海砂屋，他爭取經費發動中正國小老舊校舍改建計畫，幾乎已將整個中正國小翻新成「新中正國小」，今天又迎來3棟嶄新校舍落成啟用，感謝各界努力，讓孩子有一個安全、舒適及新穎教育環境。

台中市 新北 食物中毒

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