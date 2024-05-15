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高雄出現首2例本土日本腦炎確診病例 1死1治療中

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
防疫人員針對個案居住地周邊水稻田進行病媒調查，查獲三斑家蚊。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員針對個案居住地周邊水稻田進行病媒調查，查獲三斑家蚊。圖／高雄市衛生局提供

高雄市出現首2例本土日本腦炎確診病例，個案為居住於左營區70多歲女性及岡山區60多歲男性；女病例目前仍住院治療中，而男病例已於12日因急性腦膜炎死亡。衛生局呼籲5至10月為日本腦炎流行期，應避免於黃昏與黎明水稻田、池塘、舍等地活動。

70多歲女性病例6日開始出現發燒、嘔吐、食慾不振等症狀，7日至診所看診因意識不清、全身發抖無力，至醫院就醫並住院，目前仍住院治療中。經查個案發病前15日曾到旗山、美濃、橋頭等地旅遊，不排除於住家或其他活動場域感染。

60多歲男性病例有酒精性胰臟炎病史，4日因嘔吐、腹瀉、咳嗽、畏冷至醫院急診，住院後開始發燒，6日意識開始不清，9日出現聽覺障礙、說話不清、嚥下困難、臉部神經麻痺、頸部僵硬等症狀，12日因急性腦膜炎死亡。

該男主要活動地點在住家周邊，居住地周圍2公里範圍共有7處豬舍及大量水稻田，防疫人員於其居住地周邊進行水稻田病媒調查並於豬舍懸掛捕蚊燈防治及社區環境大掃蕩，同時加強附近民眾教育宣導，及適齡兒童疫苗催種工作。

高雄市衛生局表示，每年5至10月為日本腦炎流行期，病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等，豬為病毒的主要增幅宿主，叮咬人高峰為黃昏與黎明時段。

感染日本腦炎病毒大部分無明顯症狀，有少於1%的感染者會出現頭痛、發燒、無菌性腦膜炎或腦炎等症狀，嚴重可能出現意識改變、不能辨別人時地、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱、昏迷或死亡。日本腦炎致死率約20%至30%，近10年國內平均致死率4.8%；存活病例中，約30%至50%有神經性或精神性後遺症。

衛生局提醒，避免於病媒蚊吸血高峰期於豬舍、水稻田、其他動物畜舍等高風險環境活動，外出時應穿著淺色長袖衣褲，並於使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。

目前最有效預防方法為接種日本腦炎疫苗，家中若有尚未完成日本腦炎疫苗接種的適齡兒童，應盡速完成接種；住家或活動地鄰近上述高風險環境，自覺有感染風險的成人，可前往市立聯合醫院或小港醫院旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

預防日本腦炎要從防蚊做起。圖／高雄市衛生局提供
預防日本腦炎要從防蚊做起。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員針對個案居住地周邊豬舍設置捕蚊燈防治。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員針對個案居住地周邊豬舍設置捕蚊燈防治。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員針對個案居住地周邊水稻田進行病媒調查，查獲三斑家蚊。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員針對個案居住地周邊水稻田進行病媒調查，查獲三斑家蚊。圖／高雄市衛生局提供
預防日本腦炎要接種疫苗。圖／高雄市衛生局提供
預防日本腦炎要接種疫苗。圖／高雄市衛生局提供

日本腦炎 衛生局

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