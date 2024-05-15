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苗栗3歲女童喉嚨痛疑似魚刺卡喉 就醫診斷查出是腸病毒

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國內腸病毒疫情持續升溫，苗栗縣頭份市為恭醫院每天都有數十名幼童至急診或門診就醫。圖／為恭醫院提供
國內腸病毒疫情持續升溫，苗栗縣頭份市為恭醫院每天都有數十名幼童至急診或門診就醫。圖／為恭醫院提供

一名3歲女童日前用餐後哭鬧說喉嚨痛，因家中有食用魚類，她的母親懷疑孩子喉嚨可能卡魚刺，除了無法進食，還持續流口水，家長帶她到頭份市為恭紀念醫院急診。兒科主任李浩遠檢查發現女童咽喉有多處破洞，但未發現魚刺，且手腳出現多處紅斑，診斷為腸病毒感染導致的手足口病，女童住院治療後已獲改善。

李浩遠表示，國內腸病毒疫情持續升溫，為恭醫院每天都有數十名幼童至急診或門診就醫，其中腸病毒A71型流行高峰期在夏季，6歲以下兒童最容易感染並可能發展為重症。感染後潛伏期為2至9天，症狀主要表現為手足口病，但有時僅出現口腔潰瘍或發燒。約五分之一兒童會發展出腦幹腦炎、腦脊髓炎、腦膜炎、急性肢體麻痺、肺出血及心肌炎等併發症，這些併發症通常在發病後2至7天出現，並可能在數小時至數天內致死。

李浩遠提醒，許多父母認為孩子曾感染腸病毒後就不會再感染，但事實上不同型別的腸病毒仍可能再次感染；目前已知的腸病毒型別超過百種，包括克沙奇病毒、伊科病毒、腸病毒和小兒麻痺病毒等。

疾管署公布近一周腸病毒門急診就診近1.8萬人次，是過去10年來同期最高。

目前預防腸病毒A71型最有效方法之一是施打疫苗，滿2個月至未滿6歲幼兒建議可施打腸病毒A71型疫苗，經醫師評估後可自費接種。雖然這種疫苗無法預防其他型別腸病毒重症，但腸病毒A71型是引發重症的主要病毒，接種疫苗能預防大部分腸病毒重症，降低兒童感染重症機率。

苗栗縣衛生局指出，縣內2021年曾出現一例腸病毒重症，近3年來未再發現，有關腸病毒停班課規定，以往苗栗縣比其他縣市都嚴格，導致部分家長抱怨，縣內今年4月間已放寬，比照中央規定辦理。

疫苗 腸病毒 苗栗縣

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