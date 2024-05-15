國人年用逾4.3億片痠痛藥布 1貼法恐致「藥布疹」

許多民眾都有使用痠痛貼布的經驗，台灣復健醫學會統計，國人每月平均使用6片藥布，總年用量超過4億3800萬片，不過痠痛貼布用多了可能會傷身，不同症狀使用的貼布種類也不同，大致可分為消炎止痛、熱感與涼感，藥師提醒，成人每天建議不超過3片，也應避免貼著睡覺，否則可能出現「藥布疹」。

食藥署引述復健醫學會統計，國人每月平均使用6片藥布，每年總使用量超過4億3800萬片。藥師公會全聯會發言人黃彥儒在食藥署「藥物食品安全週報」中指出，目前市售的痠痛貼布種類繁多，大致可分為3大類，藥師會先詢問民眾的症狀，以及有無同時服用其他藥物等，如果同時使用口服藥與貼布，應選擇含不同成分的藥品，例如口服藥選擇主要成分為乙醯胺酚(acetaminophen)的止痛藥，搭配含有Indomethacin消炎成分的貼布，可避免同一成分累積過量，造成身體負擔。

目前市售的痠痛貼布大致可分為3大類別：

一、含有消炎止痛成分（如Diclofenac 或 Indomethacin）的藥布，黃彥儒說，拉傷、扭傷，甚至是睡覺睡到落枕，這類有明顯發炎，導致紅、腫、熱、痛症狀的患者，就適合使用這類含消炎止痛成分的藥布。

二、含有辣椒膏成分（Capsaicin）藥布：可使神經元脫敏感，減少痛覺的熱感貼布，局部血液循環不好，黃彥儒指出，這種貼布適用血液循環較差的症狀，例如冬天天氣冷，睡醒覺得局部「痠痠的」，又排除拉傷等發炎情性，就是用這類貼布。

三、含有甲基水楊酸、薄荷等成分藥布：黃彥儒說，如果民眾症狀不屬於前述兩種，可以透過這種藥布，提供短暫清涼效果，能暫時減輕疼痛和疲勞。

有些民眾會習慣貼著貼布睡覺，黃彥儒提醒，睡眠時間超過6小時，又長時間壓著，起床可能會發現如「尿布疹」的過敏反應，這是常見造成副作用的行為，應特別留意，針對這類「藥布疹」的民眾，因為藥布的藥效，大多會在4至6小時內釋放完畢，而睡覺會長時間壓著，長時間密閉緊貼，透氣性可能會降低。

黃彥儒說，藥布有水性和油性之分，油性貼布好處本身是油性肌底，雖然藥性比較容易滲透到皮膚，缺點則可能造成毛囊阻塞，不過原則上還是和個人的體質與膚況有關，容易產生局部不適的，建議使用水性；已經出現「藥布疹」的患者，如莓杳有造成傷口，建議清乾淨透氣即可；嚴重過敏則可使用口服藥，不過還是要先諮詢相關專業人員。

在藥布使用量方面，黃彥儒建議，成人1天是2至3片，一次使用1片，1片貼4至6小時就要取下，以免在皮膚附著過久，產生過敏現象；孩童因肝腎功能尚未發育完全，使用貼布應選擇成分較單純，且依體重使用劑量比例為原則，例如12歲40公斤算成人，6算20公斤用量則減半，再更小的孩子，建議先諮詢專業人員。