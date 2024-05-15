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台電、桃市府組專案小組追停電原因 前董座朱文成入列

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政上周呼籲台電與市府合作，共同指定學者專家組成專案小組，近日獲台電同意。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政上周呼籲台電與市府合作，共同指定學者專家組成專案小組，近日獲台電同意。記者朱冠諭／攝影

桃園近期頻傳停電，市長張善政上周呼籲台電與市府合作，共同指定學者專家組成專案小組，找出桃園密集停電原因。張善政今天受訪表示，近日已獲台電善意回應，雙方將合組專案小組，市府推薦的台電前董事長朱文成也會加入，探究最近停電頻繁的原因。

市府統計，4月份桃園發生停電故35次，平均單次事故影響超過2000戶。張善政上周呼籲，台電與市府共同指定專家學者組成專案小組，檢視台電在桃園近年的基礎建設品質與維護、補強的資料，一起找出問題，不要讓桃園的供電情況持續惡化。

張善政今天在市政會議前受訪表示，日前台電總經理已親自帶相關主管來市府拜會，會談過程非常友善，對於市府提出雙方合組專案小組的建議，台電欣然接受，原則上專案小組會由台電最高的技術主管，也就是總工程師召集。

張善政提到，市府推薦的幾位專家都會納入專案小組裡，包括前台電董事長、大同大學朱文成教授，還有其他台電資深退休主管，或學校中電力方面的教授。

張善政說，雖然許多專家都已經退休，但他們對於台電仍有相當程度了解，徵詢過後也都欣然同意加入台電專案小組，幫助市府探究最近停電頻繁的原因。

停電 台電 張善政

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