台灣仲夏節開跑全台玩透透！搶攻國際旅客百億商機
台灣仲夏節今天在台中火車站宣傳，今年五大主軸「粽香話龍舟」、「夏至235」、「來呷茶咖冰」、「台灣美食展」及「鐵道旅遊趣」，邀民眾全台玩透透。交通部觀光署副署長周廷彰說，台灣觀光品牌3.0版已啟動，台灣仲夏節是起手勢，透過國旅帶動國際觀光客，希望帶來千萬人潮，百億商機。
周廷彰說明，台灣仲夏節邁入第十年，今年融入更多特色元素，以「粽香話龍舟」、「夏至235」、「來呷茶咖冰」、「台灣美食展」及「鐵道旅遊趣」為五大主軸，串聯台灣13個國家風景區和22個縣市政府，自6月1日起正式起跑至9月，帶給遊客台灣仲夏時節的好吃、好玩、好好逛的旅遊亮點。
周廷彰指出，0403花蓮地震，衝擊花東地方旅遊產業，觀光署除啟動花蓮重建振興補助措施，對東部各觀光產業，會透過實際行動，支持鼓勵，相信在大家努力下，一定會帶動花蓮震後觀光旅遊與經濟早日復甦。
台中市副市長鄭照新說，台中市府今年首度舉辦「2024台中國際糕豐會」，成功獲選台灣仲夏節「來呷茶咖冰」主題活動，除了邀集在地業者共襄盛舉外，更特別規畫「為母親做件好事—用行動溫暖花蓮」花蓮觀光產業特賣專區，攜手花蓮業者參與展攤，共同推廣觀光體驗，盼為花蓮重建注入力量，促進地方經濟發展。
台中市觀光旅遊局說明，今年邀請8家花蓮觀光產業及農產業者參與展攤，包括花蓮市形象商圈、石藝大街商圈、曾記麻糬、光豐地區農會及馬太鞍休閒農業區，一方有難，八方支援，歡迎民眾用力採購，行動支持花蓮災區重建。
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