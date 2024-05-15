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極危漏盧在通霄日落大道 國家植物園方舟計畫搶救復育

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國家植物園方舟計畫搶救台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道「日落大道」極危植物漏盧，目前有袳步成果。圖／林業試驗所助理研究員陳建帆提供
國家植物園方舟計畫搶救台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道「日落大道」極危植物漏盧，目前有袳步成果。圖／林業試驗所助理研究員陳建帆提供

農業部林業及自然保育署新竹分署、林業試驗所團隊，2年前啟動國家植物園方舟計畫，搶救台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道「日落大道」一批極危植物漏盧，設法復育，目前有初步成效，將來希望重返原棲地開枝散葉。

台61線通霄鎮新埔聯絡道「日落大道」5月18日至21日，將迎來今年第一次最美落日，日落大道休憩園區第一期貨櫃觀景台視角，夕陽將從聯絡道的中央西沉入海，美景的背後，也有一段搶救漏盧的生態美事。

台灣維管束植物紅皮書列入極危等級台灣原生種漏盧，原來在日落大道旁山坡有一處棲地，新竹分署、林試所擔心休憩園區第二期工程，開發可能破壞棲地，2022年2月啟動國家植物園方舟計畫，取得苗栗縣政府同意，漏盧植株移植至新竹分署保種園照養。

新竹分署指出，移植漏盧去年開花結實，團隊進行種子採取與播種栽培等工作，繁衍擴增群群數量。也將規畫後續，漏盧族群數量更為充足穩定後，評估復育栽植回日落大道原生棲地。

國家植物園方舟計畫搶救台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道「日落大道」極危植物漏盧，目前有袳步成果。圖／林業試驗所助理研究員陳建帆提供
國家植物園方舟計畫搶救台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道「日落大道」極危植物漏盧，目前有袳步成果。圖／林業試驗所助理研究員陳建帆提供

團隊 復育 新竹

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