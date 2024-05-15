去年風災導致釋迦減產 1672名投保農民獲理賠5.4億元
去年下半年受颱風影響，釋迦減產，農金署今天（15日）表示，民國112年釋迦收入保險啟動理賠1672名農民，合計理賠面積1922公頃、金額新台幣5.4億元；呼籲農民踴躍投保，分散天災風險。
農業部農業金融署發布資訊指出，112年下半年颱風海葵及小犬接連侵台，台東縣的鳳梨釋迦、大目釋迦每公頃產量較111年減產3至7成，導致區域每公頃實際收入低於基準收入，確定啟動保險理賠。
農金署統計，鳳梨釋迦計有1080名投保農民獲賠，理賠金額3.6億元；大目釋迦計有592名投保農民獲賠，理賠金額1.8億元。
農金署補充，釋迦收入保險自106年開辦，承保標的包括鳳梨釋迦及大目釋迦，保障範圍涵蓋價格下跌、產量減少；目前農業保險已開發28種品項、44張保單，呼籲農民踴躍投保，可提高自然災害應變能力，保障收入穩定。
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