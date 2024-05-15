國人因高血壓死亡率拉升 把握3C原則、722可預防

5月17日為世界高血壓日，根據111年國人十大死因中，高血壓性疾病佔據第7名，奪走8720位國人的性命。衛福部國健署表示，20歲以上國人高血壓盛行率為27.3%，但仍有三成民眾不知道有高血壓。國健署長吳昭軍提醒，18歲以上民眾每年至少要在家進行一次「722」測量，更要從年輕時養成健康生活習慣，並掌握3C原則，做好自我健康管理。

世界高血壓聯盟連續4年倡議「準確量血壓，控制血壓，延長壽命」，呼籲世界各國政府重視測量血壓的重要性。

您還記得上次在家量血壓是什麼時候？血壓有正常嗎？國健署106至109年國民營養健康調查發現，20歲以上國人高血壓盛行率為27.3%，其中自知率為67.9%，仍有三成民眾不知道有高血壓。

同時，依據111年衛福部國人死因統計資料顯示，國人因高血壓導致心血管疾病死亡，如：心臟疾病、腦血管疾病及高血壓性疾病等，分別在十大死因為第2位、第4位及第7位，且高血壓性疾病之死亡率及排行呈現上升趨勢。

吳昭軍表示，民眾定期量血壓，可避免發生白袍高血壓的情形，國際建議18歲以上民眾每年至少要在家量一次血壓，並搭配722原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。如果健康成人7天血壓平均超過參考值120/80 mmHg，建議積極進行飲食、運動和作息調整，持續觀察722血壓值，若仍未改善，可以再進一步諮詢醫療人員。

造成高血壓的因素有很多，包括吸菸、喝酒、缺乏適量運動、體重過重、攝取過多的鹽分等。吳昭軍表示，高血壓初期通常沒有特別感覺，需透過「定期測量」才能掌握自身血壓狀況，從年輕時養成健康生活習慣，並掌握3C（Check、Change、Control）原則，輕鬆做好血壓自我管理。

1C規律測量（Check）：

18歲以上的民眾每年至少要量一次血壓，從年輕起養成定期測量血壓的習慣，並利用紙本或手機下載相關健康管理軟體紀錄血壓數值，除可自我監測血壓變化情形，亦可幫助醫療人員瞭解血壓控制情形，做為治療的參考依據。

2C改變習慣（Change）：

在日常生活上，落實良好生活習慣，如採用低油、糖、鹽及高纖（三低一高）的飲食原則、拒菸酒、適度運動（1天至少運動30分鐘），保持良好的身體狀態，有助於血壓控制，減少心血管疾病急性發作的風險。

3C控制血壓（Control）：

高血壓治療目標值依罹患慢性疾病種類及年齡層不同，會有所差異。對於罹患慢性病及老人族群，血壓控制則更為重要，除落實良好生活習慣外，更需遵循醫囑服藥，讓病情得到妥善的控制。