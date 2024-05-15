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苗栗3歲童餐後喉嚨痛誤認卡魚刺 診斷染腸病毒

中央社／ 苗栗縣15日電

苗栗縣一名3歲女童用餐後因喉嚨痛哭鬧，家長原以為吃魚遭魚刺刺傷，經就醫檢查發現是感染腸病毒A71型典型手足口症狀，院方立即收治安排住院治療，女童不適獲得改善。

苗栗縣為恭紀念醫院今天透過新聞稿指出，近期腸病毒疫情持續升溫，院內每天有逾數十名幼童至急診或門診就醫，其中1名3歲女童由母親陪同到院急診時，描述女童餐後喉嚨痛哭鬧、無法進食還持續流口水，懷疑遭魚刺刺傷喉嚨。

院方表示，經兒科主任李浩遠檢查後，發現這名女童咽喉有多處破洞，但並未發現魚刺，此外，女童手腳也出現多處紅斑，診斷是腸病毒A71型感染的典型症狀；女童經收治住院治療後，已獲得改善。

李浩遠指出，腸病毒A71型流行高峰期在夏季，6歲以下兒童最容易感染並可能發展為重症，感染後潛伏期為2至9天，主要症狀為手足口病，但有時僅出現口腔潰瘍或發燒。

他說，感染腸病毒A71型約有1/5的兒童會發展出腦幹腦炎、腦脊髓炎、腦膜炎、急性肢體麻痺、肺出血及心肌炎等併發症，這些併發症通常在發病後2至7天出現，並可能在數小時至數天內致死。

李浩遠表示，家中孩童若出現意識不清、異常嗜睡、手腳無力、肌躍型抽搐、嚴重嘔吐或呼吸急促、心跳加快等症狀，應盡速就醫。

他提醒，許多父母以為孩子曾感染腸病毒後就不會再感染，事實上不同型別的腸病毒仍可能再次感染。此外，腸病毒A71型是引發重症的主要病毒，最有效預防方法之一是施打疫苗，滿2個月至未滿6歲的幼兒建議可經醫師評估後自費接種腸病毒A71型疫苗，降低兒童感染重症的機率。

疫苗 腸病毒 苗栗縣

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