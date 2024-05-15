快訊

新交通標誌？路面出現「神秘十字架」 真相揭曉讓人長知識

有共犯？遭悶殺2子女疑生前被下藥 1男1女遭傳喚、檢警擇期解剖

馬斯克利用X玩外交遊戲 討好印度巴西等國領袖換公司利益

家長查不到！虐嬰行為人公告縣市不同調 衛福部要求統一

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
各縣市公告違規虐嬰者的時間不一，且公告後從網站撤下姓名的時間規定不同，恐讓不知情家長讓兒少暴露於托育風險中，衛福部已於本月起要求縣市統一使用中央系統公告姓名，供不同縣市家長統一查詢。本報資料照片
各縣市公告違規虐嬰者的時間不一，且公告後從網站撤下姓名的時間規定不同，恐讓不知情家長讓兒少暴露於托育風險中，衛福部已於本月起要求縣市統一使用中央系統公告姓名，供不同縣市家長統一查詢。本報資料照片

托育人員虐嬰事件頻傳，讓家長人心惶惶。「兒童及少年福利與權益保障法」規定，違反該法49條對兒少身心虐待、屢次施暴等情況的行為人，應依法公告其姓名，但立法委員點出，各縣市公告時間不一，且公告後從網站撤下姓名的時間規定不同，恐讓不知情家長讓兒少暴露於托育風險中。衛福部社家署表示，已於本月起要求縣市統一使用中央系統公告姓名，供不同縣市家長統一查詢。

立委陳培瑜表示，從去年起發現「違反兒少法裁罰公告姓名」的行政處分執行情況有漏洞，導致家長查詢不到對兒少不當對待的行為人，衛福部與各縣市政府的執行情況，也沒有統一的辦法，有縣市在3年內就把違規公告內容下架；立委林月琴則說，立委揪出桃園市下架違反兒少權法49條，對兒少造成嚴重傷害的行為人名單，這讓家長陷入無法查詢托育風險的困境中。

衛福部社家署副署長周道君表示，兒少權法規定，曾經因不當對待受罰的案件，要公告行為人姓名，目前做法是縣市政府會在縣市社會局網站公告，同時登載於衛福部的「聯合國兒童權利公約（CRC）—全國違反兒少法公告專區 」網站，但這屬於額外登錄，不具法律強制性，縣市政府延遲登錄或未登錄，也不違反法規「應公告而未公告的規定」。

周道君說，經社家署行政協調後，於4月底決議要求縣市政府統一在CRC系統公告違規行為人或托嬰機構資料，且設有公告時限，縣市政府需在完成處分後一個月內上網公告，至於公告內容是否永久掛網，或在一定時間後撤下，衛福部會在兒少權法或兒童托育服務法修法、立法時，參考教育部對幼兒園的教育法規規範進行討論。

社家署已於5月初行文地方政府，目前新裁罰案件，已全數由CRC網站作為統一公告窗口。周道君表示，此舉也可避免曾經違規的行為人，跨縣市從業時，家長在當地社會局網站無法查到違規紀錄的狀況，藉此提升托育安全。

依兒少權法97條規定，違反同法第49條，對兒少做出遺棄、身心虐待、利用兒童及少年從事有害健康等危害性活動或欺騙之行為等15項不當對待內容，除處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

托育 衛福部 風險

延伸閱讀

影／民代指兒少法裁罰紀錄竟能下架 桃園市成查詢漏洞

七寶媽歧視資源班惹議 立委：應速修身權法、反歧視法

教育部無力管兒福 綠委：應改隸為衛福部

假推銷真調包騙局層出 立委籲落實美容定型化契約稽查

相關新聞

家長查不到！虐嬰行為人公告縣市不同調 衛福部要求統一

托育人員虐嬰事件頻傳，讓家長人心惶惶。「兒童及少年福利與權益保障法」規定，違反該法49條對兒少身心虐待、屢次施暴等情況的...

不等健保點值每點1元 北榮6月起五大科住院醫師加薪6千

台北榮總為因應國內醫療人力短缺，提升員工幸福感，透露自6月起優先提高內、外、婦產、兒及急診五大專科的住院醫師每月薪資60...

Uber併熊貓 勞長：29日邀平台工會開會、要求外送費用透明化

昨天宣布以9.5億美元併購德商Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業，為市場投下震撼彈。勞動部長...

珊瑚衰敗、漁網纏繞 台灣這3大觀光海域生態壓力緊繃

台灣獨具特色的海洋景觀與海洋生態備受全球旅客青睞，尤其澎湖、綠島更曾獲選為世界級海洋觀光景點，但政府卻無完整監測與掌握。...

面額250元「農粉幣」這樣領 預計7月1日推出

行政院提出285.5億的0403震災重建方案，其中農業部爭取到1.83億元的獎勵農村旅遊預算。農業部農村發展及水土保持署...

晚1天變連體嬰！台大醫接生雙胞胎「臍帶纏繞、大腿被套圈」 驚險過程曝光

醫生的職責是濟世救人，卻也常常在診間經歷生死一線間的場面。台大醫院婦產科名醫施景中分享，日前替一名孕婦接生雙胞胎，腹中胎兒在早期被診斷「共用羊膜腔」，由於其發生率和連體嬰相當，因此整個接生過程相當驚險，幸好最後一切順利。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。