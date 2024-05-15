家長查不到！虐嬰行為人公告縣市不同調 衛福部要求統一

托育人員虐嬰事件頻傳，讓家長人心惶惶。「兒童及少年福利與權益保障法」規定，違反該法49條對兒少身心虐待、屢次施暴等情況的行為人，應依法公告其姓名，但立法委員點出，各縣市公告時間不一，且公告後從網站撤下姓名的時間規定不同，恐讓不知情家長讓兒少暴露於托育風險中。衛福部社家署表示，已於本月起要求縣市統一使用中央系統公告姓名，供不同縣市家長統一查詢。

立委陳培瑜表示，從去年起發現「違反兒少法裁罰公告姓名」的行政處分執行情況有漏洞，導致家長查詢不到對兒少不當對待的行為人，衛福部與各縣市政府的執行情況，也沒有統一的辦法，有縣市在3年內就把違規公告內容下架；立委林月琴則說，立委揪出桃園市下架違反兒少權法49條，對兒少造成嚴重傷害的行為人名單，這讓家長陷入無法查詢托育風險的困境中。

衛福部社家署副署長周道君表示，兒少權法規定，曾經因不當對待受罰的案件，要公告行為人姓名，目前做法是縣市政府會在縣市社會局網站公告，同時登載於衛福部的「聯合國兒童權利公約（CRC）—全國違反兒少法公告專區 」網站，但這屬於額外登錄，不具法律強制性，縣市政府延遲登錄或未登錄，也不違反法規「應公告而未公告的規定」。

周道君說，經社家署行政協調後，於4月底決議要求縣市政府統一在CRC系統公告違規行為人或托嬰機構資料，且設有公告時限，縣市政府需在完成處分後一個月內上網公告，至於公告內容是否永久掛網，或在一定時間後撤下，衛福部會在兒少權法或兒童托育服務法修法、立法時，參考教育部對幼兒園的教育法規規範進行討論。

社家署已於5月初行文地方政府，目前新裁罰案件，已全數由CRC網站作為統一公告窗口。周道君表示，此舉也可避免曾經違規的行為人，跨縣市從業時，家長在當地社會局網站無法查到違規紀錄的狀況，藉此提升托育安全。

依兒少權法97條規定，違反同法第49條，對兒少做出遺棄、身心虐待、利用兒童及少年從事有害健康等危害性活動或欺騙之行為等15項不當對待內容，除處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。