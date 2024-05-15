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桌上放香蕉「小工具」…小童天真問這什麼？ 泌尿醫被一句回馬槍KO

聯合新聞網／ 綜合報導
一名醫師用來說明男性勃起度指數的小工具，引起小病人的好奇心，問「這是什麼？」，讓他一時語塞不知該如何應答。示意圖／ingimage
一名醫師用來說明男性勃起度指數的小工具，引起小病人的好奇心，問「這是什麼？」，讓他一時語塞不知該如何應答。示意圖／ingimage

為小孩進行性教育，常會讓大人覺得尷尬，孩子的年紀也會影響性知識的討論程度。泌尿科醫生戴定恩分享在診間和一位小學生的對話，一時之間，讓他語塞不知該如何回答。

泌尿科醫師戴定恩在臉書發文，表示為了方便和男性病人溝通，診間桌上備有一組「勃起硬度指數（EHS）」小工具，分別是「豆腐」、「去皮香蕉」、「帶皮香蕉」及「小黃瓜」，各自象徵的指數意義為「極軟、軟、硬、堅挺」，觸感軟硬度不同，男性朋友通常一看就懂，對於臨床上評估治療效果蠻方便的。

戴定恩表示，當天的看診的是一個國小低年級的弟弟，在檢查完畢後，突然指著桌上的小工具，好奇問「叔叔，這是什麼？」一時之間，讓他不知該如何應答。

後來靈機一動，跟小弟弟說：「這是叔叔要告訴大家，多吃水果和蔬菜，身體才會健康喔」，正當對自己的應變能力感到滿意時，小弟弟又天真的問：「所以豆腐也很健康嗎？」，這時，真的讓他真的不知該怎麼說了，幽默地在文中寫下「豆腐很健康，但是硬度像豆腐要來找醫生」。

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