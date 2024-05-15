讓世界看到台灣獨特魅力 環團呼籲盡快通過海保法

海洋景點為台灣重要觀光產業，但大鵬灣、東北角、北海岸因人為活動導致生態壓力大。綠色和平表示，海保法能完善保護與監測海洋生態，但如今海保法尚未通過，憂心生態一旦虧空，台灣欲吸引國際觀光客的願景恐落空。

根據綠色和平透過2023年船舶自動辨識系統（AIS）發現，台灣周邊海域，漁業活動、觀光遊憩和生態熱區高度集中，其中盤點澎湖國家風景區、大鵬灣國家風景區（含小琉球）、東北角國家風景區（含龜山島）、北海岸國家風景區、東海岸國家風景區及墾丁國家公園沿岸等6大台灣重要海洋觀光據點，船舶活動值幾乎高於全台平均。

根據AIS數據顯示，船舶行經海域距離部分，全台平均值為1.71公尺，但北海岸高達8.27公尺、東北角8.3公尺、大鵬灣7.21公尺；船舶出現次數部分，全台平均值為1.46次，北海岸為2.13次、東北角2.01次、大鵬灣2.46次；船舶穿越所經的時間長度部分，全台平均值為59秒，北海岸324秒、東北角297秒、大鵬灣358秒。

台灣於 2019 年通過「海洋基本法」，原訂2021年完成「海洋保育法」立法，歷經3年延宕，海保法年初終於進入立院審議，目前朝野共有逾15個海保法版本等待審查，顯見各界對立法已有高度共識。

綠色和平表示，海保法內容中包含海洋庇護區，海洋庇護區可細分為核心區、緩衝區、永續利用區3類，核心區除國安與軍事、公務目的、船舶連續通過或經同意科學研究，一律禁止進入及進行活動，如違法進入核心區則會開罰。

緩衝區及永續利用區部分，未經許可則不可進行開挖、濬深航道或施作海洋工程，也不可鋪設電纜、管道、從事探礦或採礦等；緩衝區也規定，非經許可不可養殖水產及採捕海洋生物，但原則上原住民與漁民在緩衝區及永續利用區可維持原有活動。

綠色和平表示，目前朝野針對海保法還在審查，上述內容也都在討論中，但仍呼籲立法院盡快審查通過海保法，攜手為守護台灣海洋豎立里程碑，「唯有海洋健康、年年有魚，觀光、漁業才能無虞，也才能讓世界看見台灣獨特的島嶼魅力」。