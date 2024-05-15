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中職嚴宏鈞斜視遭質疑偷看暗號 醫曝：斜視易導致複視

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
樂天桃猿打者嚴宏鈞。本報資料照片
樂天桃猿打者嚴宏鈞。本報資料照片

中華職棒日前比賽曾發生爭議案件，加上球員疑似因為斜視導致眼神較為飄移，引起網路討論，包含「看很開」、「開廣角」等。究竟斜視在大腦成像上會有什麼影響？長庚醫院眼神經科醫師黃修眉指出，斜視發生的時期不同，大腦所感知而看到的影像是不同的。

上周比賽中統一獅隊投手布雷克不滿，樂天桃猿隊打嚴宏鈞疑似偷看捕手暗號；獅隊總教練林岳平打圓場說，該打者眼睛不對稱造成以為是暗號。

在正常狀況下視物時雙眼會對稱而相互協同的轉動。但若發生眼球肌肉不協調的話，則外觀會出現「斜視」。黃修眉說，斜視原因大多不明，少部份是腦部疾病，視神經萎縮或是眼睛外傷等造成。

在影像感知上，斜視會使得雙眼在看同一個物體時出現兩個影像。黃修眉表示，若斜視在小朋友就發生的話，則大腦會抑制偏移斜眼產生的影像，故只會看到單一影像但無法產生立體感；若發生在成人的話，則因為大腦視覺區已經成熟，不能抑制其中一邊的影像，因此會看到雙重影像，即所謂「複視」。

黃修眉建議，滿三歲時開始做視力檢查才可以及早發現眼睛異狀，有家族史更要及早檢查。治療上，手術可以調整外眼肌的強度跟附著點位置，非手術則可以配戴眼鏡或是視軸矯正，也可以透過肉毒桿菌毒素注射法。

手術 醫師

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