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乳房整型不是「放進去」就好 醫提醒常見6大風險

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台北榮總外科部整形外科主治醫師蕭福尹說，植入手術後，除遵守醫師指示進行術後護理措施，也要定期的乳房自我檢查。記者賴昀岫／攝影
台北榮總外科部整形外科主治醫師蕭福尹說，植入手術後，除遵守醫師指示進行術後護理措施，也要定期的乳房自我檢查。記者賴昀岫／攝影

有些民眾因為疾病或外觀考量，有乳房植入需求，通常術後一年會有血清腫情形，超過一年出現的「延遲性腫脹」就不是正常現象，其餘恐發生胸部不對稱、莢膜攣縮、植入物移位或滲漏破裂、組織鈣化、乳頭與乳房皮膚感覺異常、乳房植入物相關的間變性大細胞淋巴癌（BIA-ALCL）罹病率增加等六大風險。醫師提醒，乳房植入後有任何異常情形都要盡快就醫，術後3至5年應要做影像學檢查追蹤。

衛福部國健署統計，乳癌為我國婦女發生率第一位的癌症，女性為治療癌症接受乳房切除的同時，有乳房外觀重建的需求，除了癌症或創傷，乳房先天性畸形或發育不良的輪廓矯正，以及重身體美觀而選擇隆乳的民眾，都會需要使用到乳房植入物。

台北榮總外科部整形外科主治醫師蕭福尹指出，有些民眾因為乳房畸形或癌症治療等因素，影響到自信心跟穿衣方便性，導致不敢前往泳池或溫泉等場所，乳房植入物有助恢復信心，可從腋下、乳暈周圍、乳房下方皺摺、肚臍或癌症治療的原傷口等植入，常見放置部位，包含乳腺、筋膜、胸大肌等部位下方，或是部分胸大肌下方、部分筋膜下方等。

蕭福尹說，植入物的類型，可分為光滑面與粗糙面等，可依個人身體狀況與需求選擇，也可至食藥署網站查詢是否經衛福部核可，食藥署醫療器材及化妝品組科長林汝青說，乳房填充彌補物可分為填充等張生理食鹽水的「鹽水袋」，以及填充矽膠的類別，並可細分為單腔矽膠填充、雙清矽膠填充和矽膠充填外覆聚氨酯等。

曾有業者生產特殊材質的植入物，後導致患者間變性大細胞淋巴癌（BIA-ALCL）風險增加，曾有專家表示BIA-ALCL案例多見於非亞洲地區民眾，且特殊紋理面乳房植入物發生BIA-ALCL機率較平滑面高，美國食品藥物管理局（FDA）在2019年要求製造該類植入物的愛力根公司（Allergan）主動回收紋理面乳房植入物，國內曾有3張許可證、3664個產品。

有名30多歲女性，植入這類材質的植入物後3年，才出現延遲性血清腫，由於大量組織液滲漏並堆積，肉眼就看得出兩邊乳房不對稱，蕭福尹表示，所幸沒有轉移到淋巴，愈後狀況好，由於有些較小的滲漏難以直接看出，仿單上會建議3至5年內要做影像學檢查，如有滲漏情形，更要額外檢查。

蕭福尹說，BIA-ALCL發生率約2000分之1至8萬分之1，台灣曾有相關個案，發生時間介於植入後平均8至10年，典型症狀為「延遲性血清腫」，國外有些個案是摸到腫塊，或腋下淋巴結腫脹等。所以術後1年突然發腫脹或腫塊，就要特別小心，建議植入後每2至3年進行影像學檢查。

針對乳房植入後常見的不良反應，蕭福尹舉例，如胸部不對稱、莢膜攣縮、植入物移位或滲漏破裂、組織鈣化、乳頭與乳房皮膚感覺異常、乳房植入物相關的間變性大細胞淋巴癌（BIA-ALCL）風險增加等，所以術後除遵守醫師指示進行術後護理措施，也要定期的乳房自我檢查。

莢膜攣縮是種身體保護機制，植入物放進乳房後，夾饃會慢慢緊縮，讓外來物的體積愈小愈好，蕭福尹表示，這樣可能就會勒著某個部位，並導致乳房變形，甚至一高一低等，除了外表不美觀，還可能有疼痛的狀況，需要手術治療處理；也發生過患者植入後20至30年才出現滲漏，「所以只要植入物在身體裡面，有問題就要就醫」。

食藥署副署長王德原說，乳房植入物為第三等級醫療器材，由矽膠彈性外殼填充等滲透壓生理食鹽水，或填充具黏彈性的矽膠組成，可依個人需求選擇適當的形狀及尺寸，乳房植入物為長期植入人體的醫療器材，植入前應充分了解其風險，並審慎評估對自身帶來的影響。

食藥署醫療器材及化粧品組科長林汝青說，乳房填充彌補物可分為填充等張生理食鹽水的「鹽水袋」，以及填充矽膠的類別。記者賴昀岫／攝影
食藥署醫療器材及化粧品組科長林汝青說，乳房填充彌補物可分為填充等張生理食鹽水的「鹽水袋」，以及填充矽膠的類別。記者賴昀岫／攝影
台北榮總外科部整形外科主治醫師蕭福尹提醒，只要植入物在身體裡面，有問題就要就醫。記者賴昀岫／攝影
台北榮總外科部整形外科主治醫師蕭福尹提醒，只要植入物在身體裡面，有問題就要就醫。記者賴昀岫／攝影
台北榮總外科部整形外科主治醫師蕭福尹指出，植入物的類型，可分為光滑面與粗糙面等。記者賴昀岫／攝影
台北榮總外科部整形外科主治醫師蕭福尹指出，植入物的類型，可分為光滑面與粗糙面等。記者賴昀岫／攝影

淋巴 癌症治療 矽膠

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