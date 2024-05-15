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影／民代指兒少法裁罰紀錄竟能下架 桃園市成查詢漏洞

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
人本教育基金會執行長馮喬蘭（左起）、桃園市議員許家睿、立委陳培瑜、林月琴上午一起舉行「兒少法裁罰公告姓名後竟能下架 衛福部莫讓桃園市成為查詢漏洞」記者會。記者蘇健忠／攝影
人本教育基金會執行長馮喬蘭（左起）、桃園市議員許家睿、立委陳培瑜、林月琴上午一起舉行「兒少法裁罰公告姓名後竟能下架 衛福部莫讓桃園市成為查詢漏洞」記者會。記者蘇健忠／攝影

人本教育基金會執行長馮喬蘭、桃園議員許家睿、立委陳培瑜、林月琴上午一起舉行「兒少法裁罰公告姓名後竟能下架 衛福部莫讓桃園市成為查詢漏洞」記者會。

立委林月琴表示，教育部2020年起，在全國教保資訊網會公布全台幼兒園的裁罰紀錄，過往裁罰紀錄會永久呈現在教保網上，但112年3月起，教育部訂定的《幼兒教育及照顧法與教保服務人員條例公布負責人行為人機構名稱及場址之公布期間》法規上路，依據裁罰情節輕重，公布姓名的時間從3個月到6年不等，舊有的裁罰資料公告期滿也會下架。林月琴認為違規情況的情節輕重差異很大，要求所有的紀錄都永久放在網站上確實不妥，如果違規屬行政疏失，不會影響孩子的安全或權益，公告期限可討論縮短。

立委陳培瑜表示，從去年起試請衛福部調查「違反兒少法技罰公告區」各縣市落實情況，直到今年3月18日於衛環委員會質詢上，仍向衛福部長討論各縣市有公告內容差異，沒有詳盡公告不當對待事由，最嚴重的是，桃園市自行訂定辦法，不分情節嚴重性，在公告三年之後，就會全面下架。

陳培瑜表示本次與桃園市議員許家睿合作，發現目前已經下架的行為人，有「對多名兒童施行不當管教，致使兒童遭受身體之痛」、「連續多次用力將當時4月大的嬰兒拋摔至床上，導致嬰兒受有受虐性腦傷、抽筋、左眼底視網膜出血、癲癇等傷害」等各項行為。陳培瑜已於3月就向衛福部強調此嚴重性，要求訂定子法辦法，讓各縣市有統一的執行方式。然而直到現在，仍讓兒少暴露於可能遭到不當對待，家長無法公開查詢的風險當中。

立委陳培瑜（右）、桃園市議員許家睿（左）上午一起舉行「兒少法裁罰公告姓名後竟能下架 衛福部莫讓桃園市成為查詢漏洞」記者會，呼籲讓各縣市有統一的執行方式。記者蘇健忠／攝影
立委陳培瑜（右）、桃園市議員許家睿（左）上午一起舉行「兒少法裁罰公告姓名後竟能下架 衛福部莫讓桃園市成為查詢漏洞」記者會，呼籲讓各縣市有統一的執行方式。記者蘇健忠／攝影

桃園 衛福部 議員

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