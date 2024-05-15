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稻米收購價提高8元逕付二讀 學者：須同時控管公糧品質
公糧收購價自2011年起至今並未調漲，國民黨團昨天於立法院會建議調整公糧收購價，由現行每公斤26元提高到34元，該案已逕付二讀通過。學者表示，公糧收購價應要確保收購品質好的稻米，否則無法在需要時轉換成戰備儲糧，也難達糧食安全目的。
台大農經系主任張宏浩表示，提高公糧收購價格或許是一個促進稻米產業轉型的契機，但前提是提高公糧收購價的同時也應該要調整公糧收購的作法，因為目前公糧收購的稻米品質都是比較差的，應該趁著收購價格提高的同時來進行品質要求與控管。
張宏浩指出，一旦確保收購品質好的稻米，如此更能透過公糧收購制度來達成維持糧食安全的政策目的，否則在目前作法下收購的品質普遍較差，沒有品質控管的後果只能援外或丟到倉儲，在國家狀況危急時亦無法轉換成戰備儲糧。
此外，確保收購品質後也會讓生產品質較差的稻農轉作其他作物，因為沒辦法再倚賴公糧收購，對產業提升會有促進作用。
至於提高收購價是否會導致收購成本變高？張宏浩表示，其實並不一定，公糧收購價提高後，品質若也提高那麼收購量也不會像現在這樣多，倉儲的成本花費也不一定會比較高，畢竟好的米可以吃，使用方式變多了，也可能減少糧倉成本。
農業部代理部長陳駿季今天於立法院備詢指出，公糧收購的目的是希望提高農民收入，但並不是最好的方法，因為提高收購價會讓更多人種植水稻，生產量變多則讓市面上的糧價往下降，對農民收入不見得有所提高。
陳駿季表示，公糧收購只占整體稻米產業的3成，高達7成是民間自營糧收購，如何提高民間自營糧的產地價格才能真正確保稻農收入，農業部已規畫相關政策，預計一用內可提出，不過對於昨天立法院會逕付二讀通過每公斤收購價提高8元的做法，自己並不認同。
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