去年自行車交通死傷創新高 民團今北中串聯悼念罹難者

近5年平均每年有約2萬名自行車騎士（含電動自行車、電動輔助自行車）交通死傷，且人數逐年攀升，去年更創下15年新高。《還路於民 VISION ZERO Taiwan》協會今天晚間將於台北及台中響應「沉默的騎行」Ride of Silence 活動，紀念去年在道路死亡的229位自行車騎士，並喊話政府提倡綠色運輸的同時，提供安全自行車路網。

根據交通部統計，2019年至2023年每年依序有18879、20283、20552、21395、23768名自行車騎士於交通死傷，且人數逐年成長，已是15年前的2.4倍。事實上，隨著各縣市公共自行車愈來愈普及，但不少地方路段卻只有與行人或其他車輛混用的車道，並無自行車專用道。

《還路於民 VISION ZERO Taiwan》協會與《單車盟 - 台灣城市單車聯盟 TUBAA》合作，今天晚間7點於台北捷運西門站6號出口及台中捷運市府站1號出口，分頭響應全球性的「沉默的騎行」Ride of Silence 活動，紀念去年在道路死亡的229位自行車騎士。

《還路於民 VISION ZERO Taiwan》說明，沉默的騎行是全球性的年度單車活動，在每年5月的第3個禮拜三，舉辦市區單車集體騎行活動，紀念交通事故傷亡的自行車騎士，自2003年來已經有超過250個城市響應。今天晚間將邀請民眾穿著黑、白衣物，一起在市區慢速騎行，沿途於數個停靠站分享去年自行車亡者資訊，並一起默哀。

《還路於民 VISION ZERO Taiwan》表示，近年來台灣交通死傷和道路安全等議題引發大眾關注，立法院於去年通過道路交通安全基本法，將零死亡願景納入台灣交通永續安全目標，盼在2030年降低30%的道路死亡率，並在2050年讓道路死亡歸零，但交通部公布去年交通傷亡人數，仍較前年多出5萬人。

《還路於民 VISION ZERO Taiwan》指出，台灣有享譽全球的自行車品牌、自行車休閒及競技運動蔚成風氣、各地政府也挹注資源提升共享自行車的使用率，然而過去10年來，台灣市區自行車路網建設進度緩如牛步。各地政府欲擴增規模與量能，達到減碳目標，卻遲遲沒有提出市區單車用路環境提升的具體政策，等於鼓勵大家騎單車，卻不提供安全的路。

《還路於民 VISION ZERO Taiwan》認為，台灣既然已決心要在2050年達交通零死亡願景，如何保護脆弱用路人的道路出行安全與舒適體驗、如何利用有效政策降低道路傷亡，都考驗著各地政府的遠見及執行力。