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麥當勞擴大徵才2100名 職場體驗24日登場

中央社／ 台北15日電

餐飲業徵才，麥當勞今天宣布，今年擴大招募1800名正職服務員外，也開出300名餐廳襄理職缺，起薪新台幣3萬2000元起，且職場體驗將在24日登場。

為了解決缺工問題，台灣麥當勞鎖定中高齡、二度就業充沛的勞動力與求職需求，今天發布新聞稿宣布，今年擴大規模招募1800名正職服務員，也開出300名餐廳襄理職缺。

麥當勞表示，正職服務員有5個排班時段可選擇，且固定週休二日（週間、週末各休一天），適合中高齡希望穩定的工作與生活型態，起薪3萬2000元以上，並享有年終獎金，此外，比照外商的優質休假福利，入職全年即享10天特休及7天家庭日，共計123天休假日。

麥當勞指出，餐廳襄理方面，起薪4萬2400元起（含輪值津貼），最快2至3年即有升遷機會，升遷為經理後，起薪5萬9200元，加上年終及績效、業績獎金，年薪可達150萬元。

麥當勞指出，為了讓求職者更了解麥當勞的工作內容，將在5月24日、25日於全台麥當勞餐廳舉辦「職場體驗」活動，每日3場、共計2130場次，求職者可就近親臨麥當勞餐廳，現場體驗工作內容、瞭解薪資福利與品牌文化，還能直接面試。

除了麥當勞近期大舉徵才外，漢來日月行館祭出人才招募三箭，期望從員工薪資、福利待遇及起居生活全面升級，進而招募業界頂尖人才、共同投入飯店籌備及營運；高雄日航酒店也預計在17日參加高雄勞工公園內的「R7創藝所在」舉辦人才招募會，現場開放約150個職缺。

職缺 餐廳 麥當勞

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